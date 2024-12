Federação Sergipana fecha acordo com uhlsport para ser a bola oficial do estadual

A uhlsport, renomada marca alemã, assinou um contrato com a Federação Sergipana de Futebol para ser a bola oficial das competições em 2025. A partir do próximo ano, a marca estará presente em todas as partidas do Campeonato Sergipano profissional, além das competições das categorias de base e do futebol feminino.

Em Sergipe, a bola uhlsport estará presente em 433 partidas no total, abrangendo as modalidades masculina, feminina e as categorias de base. Entre os torneios que contarão com a bola uhlsport estão: o Campeonato Sergipano (Séries A e B), os campeonatos Sub-20, Sub-17 e Sub-15, além da Série A do Futebol Feminino de Sergipe.

A bola escolhida para as competições será a uhlsport Resist Synergy, homologada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Câmara HAR (HIGH AIR RETENTION) 100% borracha natural com tecnologia que retém o ar por 2.5x mais tempo que as câmaras tradicionais. Revestida em Poliuretano (PU) de alta resistência à abrasão para maior durabilidade. Construção de costura profunda e tecnologia de termo-colagem alemã, um processo extra de colagem, que aplica duas camadas de cola para reforçar as junções dos gomos, garantindo zero absorção de água e maior vida útil.

Com tecnologia de ponta, as bolas uhlsport são importadas, possuem tecnologia alemã e são complementadas por uma linha de produtos fabricados no Brasil, disponível para o público no site oficial da marca: [uhlsport.com.br/bolas-de-futebol](https://uhlsport.com.br/bolas-de-futebol).

“Estamos muito felizes em ser a bola oficial da Federação Sergipana. Temos certeza que esse é um grande passo, para mais e mais conquistas dentro do futebol no estado, e queremos levar cada vez mais, a tecnologia alemã da uhlsport para dentro dos gramados do futebol maranhense.”, disse Alberto Pinheiro, gerente de Relações Esportivas da First Sports, grupo que distribui a uhlsport no Brasil.

O presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas, também comentou sobre o novo acordo firmado com uhlsport para a temporada 2025.

“Todas as equipes que irão disputar o Campeonato Sergipano 2025 iniciaram os treinamentos utilizando as bolas da uhlsport, e o feedback tem sido muito positivo. Os jogadores e comissões técnicas elogiam principalmente o equilíbrio e a precisão do material. São bolas que proporcionam um desempenho muito bom, elevando a qualidade do jogo dentro de campo. A parceria com a uhlsport representa um avanço significativo para o futebol sergipano. A FSF sempre busca oferecer as melhores condições para nossos clubes e atletas, e trabalhar com uma marca renomada como a uhlsport. Acreditamos que esta parceria vai contribuir diretamente para elevar o nível das nossas competições e tornar o Sergipano 2025 ainda mais competitivo e atrativo. Gostaria de agradecer à uhlsport pela confiança e pela entrega de um material de excelência.” – afirmou.

Texto e foto FSF