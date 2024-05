Fertilização in vitro avança em Sergipe há 15 anos através da Clínica Fertilità

Reprodução humana assistida tem atraído pacientes de diversos estados e países para Aracaju.

Segundo os dados mais recentes divulgados pela Associação Brasileira de Reprodução Assistida, o setor da medicina reprodutiva do Brasil deve crescer em média 23% ao ano até 2026. Em Sergipe, a Clínica Fertilità é referência no estado e no Nordeste na investigação e tratamento de casais inférteis, casais homoafetivos, preservação da fertilidade de pacientes oncológicos, biópsia de embriões para diagnóstico de malformação ou de doenças genéticas familiares.

Em entrevista, Dr. Iuri Telles, médico ginecologista e obstetra, especializado em Reprodução Humana Assistida e Dra. Andréa Telles médica ginecologista e obstetra, especializada em Reprodução Humana Assistida, ambos fundadores e diretores da Clínica Fertilità, trouxeram detalhes dos avanços da tecnologia ao longo dos anos no estado.

A reprodução humana assistida é a especialidade médica que atua na solicitação e interpretação de exames necessários para a investigação de casais inférteis (que não engravidam naturalmente por um ano de tentativa), executa cirurgias necessárias para a correção dessas causas e executa tratamentos reprodutivos de baixa e alta complexidade, respectivamente inseminação intrauterina e fertilização in vitro.

Ao longo de seus 15 anos a Fertilità quebrou paradigmas em Sergipe. Muitos casais sergipanos se dirigiam a São Paulo para fazer uma fertilização in vitro e a clínica transformou esse ciclo em Aracaju graças ao investimento em alta tecnologia, capacitação de toda a equipe, profissionalismo, organização, ética e principalmente empatia. “Hoje Sergipe pode se orgulhar de ter uma clínica de projeção nacional, com índices de sucesso comparáveis aos das melhores clínicas de reprodução humana do Brasil e do mundo” comemora Dr. Iuri.

A história

A Clínica Fertilità foi inaugurada em 09 de junho de 2009. Dr Iuri (paulistano) e Dra Andréa (baiana de Feira de Santana), estudaram na USP de Ribeirão Preto, onde se conheceram. Lá fizeram a residência em Ginecologia e Obstetrícia e a especialização em Reprodução Humana Assistida, video-laparoscopia e videohisteroscopia. Desde a época da especialização já queriam trabalhar com Reprodução Humana. Durante esses anos acabaram se casando e decidindo que iriam morar no Nordeste. Dra. Andréa tem uma irmã em Aracaju, e a mesma ajudou o jovem casal a optar pela capital, após conhecerem a cidade.

“Chegamos por aqui em janeiro de 2002 e montamos o serviço de histeroscopia do Hospital Renascença e consultórios na Clínica Homo e Diagnose. Em pouco tempo montamos o consultório próprio. Nos primeiros anos trabalhamos muito com obstetrícia, e cirurgia por video-laparoscopia e videohisteroscopia. Mas o sonho de ajudar casais inférteis a vencerem a infertilidade estava mais vivo do que nunca. Queríamos revolucionar o tratamento da infertilidade, com tecnologia, ciência e humanismo. E com esses objetivos demos o passo para a criação da Clínica Fertilità”, conta Dr. Iuri.

Em 2009 o casal iniciou um pequeno laboratório de inseminação intrauterina em uma sala na Diagnose, enquanto compravam todo o laboratório de reprodução humana e reformavam um andar inteiro na Clínica Diagnose. Em 09 de junho de 2009 iniciaram a Clínica Ferilità nesse andar com todos os equipamentos para realizar FIV e ICSI (Fertilização in vitro) e IUI (inseminação intrauterina), e ainda em 2009 tiveram os primeiros casos de sucesso, sendo Dra. Andréa a primeira mulher a realizar fertilização in vitro em Aracaju e Sergipe, fazendo história.

Ao longo dos 15 anos de história da Fertilità, foram muitos os momentos marcantes para a instituição e para Sergipe. “Em 2009 tivemos os primeiros betas HCGs positivos após tratamentos de fertilização in vitro. Em 2010 aconteceram os primeiros casos de gêmeos após tratamentos, também neste ano teve o primeiro caso de nascimento de embrião congelado. Em 2011 ocorreu o nascimento dos primeiros trigêmeos. Também em 2011 houve o primeiro caso de barriga solidária, em que a irmã gestou os embriões da outra irmã. Houve ainda os primeiros casos de gestação de casais homoafetivos femininos”, explica Dr. Iuri.

Foi na clínica que também ocorreram os primeiros casos de gestação de casais homoafetivos femininos com maternidade compartilhada, onde uma parceira gesta os embriões vindo dos óvulos da outra parceira. “Vale ressaltar também o Freeze all, isto é, congelamento de todos os embriões para transferir em outro ciclo desde 2016. Em 2017 o nascimento com sucesso dos únicos quadrigêmeos da clínica. Outro ponto importante é a biópsia embrionária para detecção de síndromes e doenças familiares antes de colocá-los dentro do útero da futura mãe. Houve também a criação de programas de inclusão social tais como Facilità, Fertifácil (1-5), Fertifácil (6-10), os quais possibilitaram acessibilidade a muitos casais. Destaco também a preservação da fertilidade de pacientes oncológicos através do congelamento de sêmen, óvulos e embriões. Somos também o único serviço do estado de Sergipe a realizar histetossalpinhografia (examefundamental na investigação do casal infértil) com sedação anestésica”, detalha Dr. Iuri.

Além da histerossalpingografia com sedação anestésica, a clínica oferece serviços como Us para mapeamento de endometriose profunda,

videohisteroscopia diagnóstica e cirúrgica, video-laparoscopia ginecologia, biópsia testicular – TESE, colocação de DIU com ou sem sedação, CAF, coito programado, inseminação intrauterina, fertilização in vitro, recepção de óvulos de doadoras, congelamento de sêmen, óvulos e embriões, biópsia de embriões.

O sucesso da Fertilità tem trazido pacientes de várias partes do Brasil e do mundo para Aracaju. “Temos muitos pacientes de Alagoas e Bahia, principalmente de Arapiraca e região, Paulo Afonso-BA e região, Maceió, Ferira de santana e região, além de pacientes de outros estados do Brasil, recentemente fizemos um tratamento com sucesso de Manaus. De outros países temos procura de pacientes vindos de Londres, Paris, Flórida nos Estados Unidos, Lisboa, Suíça, Bélgica, Angola e Colômbia”, comemora Dra. Andréa Porto Pinheiro Telles.

“Sou paulista, Dra. Andréa é baiana, Dra Sabrina (embriologista sênior) é paulista, Dr. Neto e Dra. Thamara (embriologistas) são sergipanos, grande parte da equipe é sergipana e a Fertilità é uma empresa 100% sergipana, que defende e engrandece a nossa terra, que trouxe para Sergipe a vanguarda de medicina reprodutiva e colocou Sergipe definitivamente no mapa da reprodução humana do Brasil e do mundo”, finaliza Dr. Iuri Telles.

