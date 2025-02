Fevereiro Laranja reforça importância do cadastro de doadores de medula óssea

A Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), por meio do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), realiza a campanha Fevereiro Laranja, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a prevenção, o diagnóstico e o combate à Leucemia, um tipo de câncer do sangue, e a importância da doação de medula óssea.

O hematologista do Hemose, Richer Mota, ressalta a importância do diagnóstico precoce da doença e a necessidade do cadastro de novos doadores. “O Fevereiro Laranja vem com a função de conscientizar e trazer para o foco a leucemia. Uma doença em que o diagnóstico precoce é essencial, assim como a identificação dos sintomas e a busca por um serviço especializado para um tratamento adequado. Além disso, a campanha reforça a importância do transplante de medula óssea, um procedimento que pode devolver a esperança e a fé a muitas pessoas que aguardam na fila por um doador compatível”, destaca o médico.

Para se candidatar como doador voluntário é necessário ter entre 18 e 35 anos de idade, estar em bom estado geral de saúde e não possuir histórico de câncer. O cadastro consiste em preencher uma ficha com informações pessoais e a retirada de 5ml do sangue do candidato a doador. O resultado do teste fica no Registro Nacional para Doador de Medula Óssea (Redome).

A servidora pública Flávia Santos Costa aproveitou uma campanha de conscientização no Ipesaúde para também fazer parte do cadastro. “Eu já tinha interesse em me tornar doadora de medula óssea. Tive uma oportunidade e resolvi aderir, porque acho que é de grande importância. As pessoas costumam ter preconceito, acham que passarão a ter alguma deficiência, mas quando se divulga a informação e entendem que é um processo simples e prático, que pode ajudar muita gente, se mobilizam para fazer o cadastro”, informa.

Em Sergipe, mais de 66 mil pessoas estão cadastradas como doadoras de medula óssea, um número significativo que reflete a solidariedade da população. No entanto, como a compatibilidade entre doador e paciente é rara, é essencial que mais pessoas realizem o cadastro. Quanto maior o número de voluntários, maiores são as chances de encontrar um doador compatível.

Cadastro atualizado

O cadastro do doador permanece ativo no Redome até ele completar 60 anos de idade e, assim, ele poderá ser selecionado para um paciente ao longo de toda a sua vida.

Por isso, o Dr. Richer Mota reforça que é fundamental manter os dados sempre atualizados. “O cadastro é feito para verificar quem pode ser compatível com um paciente que esteja precisando de um transplante. Muitas pessoas se cadastram ao ver um conhecido ou parente passando por essa situação, mas é essencial que mantenham seus dados atualizados para que, caso surja uma compatibilidade, possam ser encontradas. Esse gesto simples pode salvar uma vida”, enfatiza.

Ações Permanentes

Durante todo o ano, o Hemose realiza campanhas de cadastro de medula óssea, seja durante coletas externas, na sede do hemocentro ou por meio do ‘Sergipe é aqui’. Estas ações ampliam as oportunidades para que mais pessoas possam se cadastrar como doadoras. Para obter mais informações, é possível entrar em contato pelos telefones (79) 3225-8019 e (79) 3225-8039.

Foto: Ascom FSPH