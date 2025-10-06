Finais regionais da primeira Copa Serigy de Futebol Amador definem classificados para a Supercopa

A Copa Serigy entrou em sua fase decisiva com as finais regionais realizadas no sábado, 4, e no domingo, 5, em quatro cidades-sede. Os estádios de Capela, Lagarto, Aracaju e Canindé de São Francisco foram os locais de partidas bem equilibradas, revelando os campeões regionais que garantiram vaga na Supercopa Serigy. Realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), a Copa Serigy movimentou centenas de torcedores em diferentes municípios, consolidando-se como um dos maiores eventos esportivos do calendário estadual.

Na abertura das finais, no sábado, Capela sediou os jogos do Regional 3, no Estádio Rio Branco. O time da casa venceu Ilha das Flores por 2 a 1 no masculino, enquanto, no feminino, Ilha das Flores superou Pacatuba, pelo placar de 2 a 0. Ainda no mesmo dia, o Estádio Paulo Barreto, em Lagarto, recebeu as decisões do Regional 4. No feminino, Pedrinhas confirmou o favoritismo contra Estância, e, no masculino, Tobias Barreto conquistou a vaga ao derrotar São Domingos.

O domingo foi marcado por mais emoções no Regional 1, disputado na Arena Batistão, em Aracaju. A equipe da capital venceu São Cristóvão no feminino por 8 a 0, enquanto Rosário do Catete levou a melhor diante de Nossa Senhora do Socorro, no masculino. Já em Canindé de São Francisco, pelo Regional 2, os torcedores vibraram com a vitória da equipe feminina de Gararu sobre a da casa e, logo depois, o time masculino de Canindé garantiu mais uma classificação ao bater Monte Alegre.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destacou a importância da competição como ferramenta de integração e valorização do talento esportivo sergipano. “A Copa Serigy cumpre o papel de levar o esporte para todas as regiões de Sergipe, fortalecendo a participação dos jovens e revelando novos talentos. Com as finais regionais, chegamos a um momento especial: a definição das equipes que disputarão a Supercopa e a celebração do nosso futebol de base”, afirmou.

O prefeito de Capela, Carlos Junior Tourinho, também ressaltou a relevância da Copa Serigy para o fortalecimento do esporte e da economia local, ressaltando o apoio do Governo do Estado na interiorização das ações esportivas. “Quero parabenizar o governador Fábio Mitidieri e toda a equipe da Seel pela realização desse grande evento. A Copa Serigy movimenta nossas cidades, fortalece o comércio, gera oportunidades e leva alegria à população. É uma iniciativa que valoriza o esporte amador e faz diferença na vida dos nossos jovens”, considerou.

Destaques

A Copa Serigy de Futebol Amador chegou à sua fase decisiva com nomes já marcados pela regularidade e pelo brilho em campo. Entre gols decisivos, defesas seguras e atuações surpreendentes, alguns jogadores se consolidaram como protagonistas e podem ser determinantes na reta final.

Na artilharia, o destaque absoluto foi Keyla Santos, de Gararu, que já balançou as redes mais de 15 vezes. Logo atrás aparecem Thaynara de Jesus (Pacatuba), com 10 gols, e Luana Almeida (Lagarto), com oito. O top 6 ainda conta com Ariângela Santana (Ilha das Flores), nove gols, Fabiana Santos (Canindé), seis gols, Juliana Santos (Estância), seis gols, e Giovanna dos Santos (Gararu), seis gols.

Entre os homens, o nome em evidência é Igor da Silva, de Ilha das Flores, maior goleador masculino até aqui, com cinco gols. “Essa Copa é uma oportunidade não só para mim, mas para todos os jogadores de futebol amador mostrarem sua força no futebol. Estou muito feliz em representar minha cidade e ser o artilheiro isolado da Serigy, quero levar nosso time até a final”, declarou.

Além das estrelas já consolidadas, a Copa Serigy também revela jovens talentos. Atletas sub-14 a sub-18 vêm se destacando pela ousadia e confiança em jogos equilibrados, assumindo papel de protagonistas, como destacou a técnica Gracielle Costa, de Aracaju. “Muitas chegaram desacreditadas, mas, hoje, são peças-chave da equipe. Essa é a maior vitória: ver nossas meninas se transformando em líderes dentro e fora de campo”, frisou.

A jogadora da equipe de São Cristóvão, Maria Rosa, também está feliz com os resultado. “Não sabia que São Cristóvão tinha tantos talentos e que foram essenciais para chegarmos até aqui. A Copa veio para dar oportunidade para todas nós”, declarou.

Sobre a Copa Serigy

Promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), em parceria com a Federação Sergipana de Futebol (FSF) e apoio do Banese, a Copa Serigy de Futebol Amador nasceu em 2025 já como marco no calendário esportivo. O torneio recebeu aporte de R$ 500 mil, via emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira, e conta com o mesmo apoio assegurado para 2026.

Ao todo, a competição mobiliza 31 municípios, reunindo 62 equipes (masculinas e femininas) em 154 partidas, realizadas em 21 cidades-sede até o final de outubro. A premiação soma R$ 210 mil, distribuída igualmente entre as categorias. Um dos diferenciais desta edição é a obrigatoriedade da inscrição de times femininos, consolidando o protagonismo das mulheres no futebol estadual.

A campeã feminina, além do título, ganhará a chance de representar Sergipe na Copa Rainha Marta Nordeste, ampliando a visibilidade do futebol sergipano em nível regional.

Agora, com os regionais definidos, a expectativa é pela grande final que acontecerá no dia 1º de novembro, na Arena Batistão. Nela, cada detalhe pode decidir: um gol de artilheiro, uma defesa salvadora ou a ousadia de uma revelação.

Foto: Ascom Seel