Floresta vence Confiança por 1 a 0 e conquista três primeiros pontos na Série C

O Confiança foi derrotado, nessa segunda-feira (10), por 1 a 0 para o Floresta, time cearense lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol.

Com o resultado, o Lobo da Vila segue na zona de rebaixamento, mas somou os três primeiros pontos na competição.

O gol do jogo que também três expulsões ( Robson, Lucas Mendes e Felippe Borges, todos atletas do Dragão), foi marcado por Romarinho aos 20 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Floresta soma os primeiros pontos na competição, mas segue na zona de rebaixamento, em 19º lugar. Já o time sergipano cai para a 12ª posição.

No domingo (16), o Confianças visita o Figueirense no Orlando Scarpelli. Fora de casa, o Floresta enfrenta o Náutico na segunda-feira (17), a partir das 20 horas (de Brasília).

Foto: Mikael Machado/ADC

