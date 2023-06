Forró Caju 2023: João Gomes e Jonas Esticado estão entre as atrações desta terça

O Forró Caju 2023 chegou à sua quinta noite. Até aqui, a maior festa do estado fez jus à sua fama e arrastou multidões à praça Hilton Lopes, entre os mercados centrais de Aracaju. Para esta terça-feira, 27, a programação preparada pela Prefeitura, através da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), vem, mais uma vez, para encher os espaços com a alegria que só essa festa é capaz de movimentar.

Passarão pelo palco Luiz Gonzaga, a partir das 20h, o sergipano Luanzinho, às 21h30, Jonas Esticado, em seguida, às 23h, João Gomes, logo após, às 00h30, Unha Pintada e, para fechar, às 2h, Cavaleiros do Forró.

Pela segunda vez no palco principal do evento, Luanzinho afirma que está preparando um show especial, com repertório atualizado. “Cantar no Forró Caju é sempre uma alegria. Tenho certeza que todo cantor sonha em subir no palco dessa festa que é uma das maiores do nosso estado. Me apresentar em casa é especial porque eu tenho as pessoas que fazem parte do início de tudo. A energia é sempre diferente, não sei explicar. Estou ansioso”, ressalta ao dar dicas do que vai tocar nesta noite. “Sempre gosto de mesclar alguns dos meus sucessos mais antigos com as músicas novas. Mas, com certeza, o público vai ouvir ‘Sessão Deprê’, ‘A Culpa Vai te Pegar’, ‘Não Vou Perdoar’, ‘De Beijo em Beijo’, entre muitas outras”, revela.

Como uma das novidades desta edição, a junção do palco Gerson Filho e Arraiá da Clemilda também seguirá animando os forrozeiros mais chegados às tradições. Nesta noite, se apresentação por lá, a partir das 17h, Trio Xote Moleque; Robertinho dos 8 Baixos, às 18h30; Quadrilha Junina, às 20h; Lourinho do Acordeon, às 20h30; Banda Forró 10, às 22h; e Paroara, às 23h30.

Confira a programação completa da noite:

Palco Luiz Gonzaga

20h – Luanzinho

21h30 – Jonas Esticado

23h – João Gomes

00h30 – Unha Pintada

2h – Cavaleiros Do Forró

Arraiá da Clemilda e Palco Gerson Filho

17h – Trio Xote Moleque

18h30 – Robertinho dos 8 Baixos

20h – Quadrilha Junina

20h30 – Lourinho do Acordeon

22h – Banda Forró 10

23h30 – Paroara

Foto: Divulgação