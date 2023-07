Forró Caju 2023 promoveu aquecimento do turismo e da economia em Aracaju

No mês de junho, turistas de todo o país vieram à capital sergipana para participar do Forró Caju 2023, um dos maiores festejos juninos do Brasil. E o grande fluxo de pessoas atraídas pelo evento aqueceu o turismo e a economia local, e gerou mais emprego e renda para diversos setores, como o comércio, hotelaria e rede de bares e restaurantes, que tiveram um aumento expressivo no seu movimento.

Promovido pela Prefeitura de Aracaju, o Forró Caju 2023 teve 17 dias de programação, começando no dia 12, com o São João na Praça, passando pelo Forró nos Bairros e finalizando no dia de São Pedro na praça dos mercados com shows de artistas de renome local e nacional. O secretário municipal do Turismo de Aracaju, Jorge Fraga, destaca que a união da realização do Forró Caju, pela Prefeitura Municipal, e do Arraiá do Povo, pelo Governo do Estado, foi de grande importância para o fomento do turismo e da economia na cidade.

“A gente faz um balanço extremamente positivo. Graças ao Forró Caju, hoje, Aracaju desponta como a cidade que tem o maior e mais bem estruturado São João do país. Somente na rede hoteleira, houve uma ocupação acima de 80% nesse período. Dada a grande presença de turistas, o comércio teve as suas vendas bastante aquecidas, superando o período natalino. A realização do Forró Caju fomentou a abertura de mais vagas de trabalho na rede hoteleira, e um aumento na oferta de emprego nos bares e restaurantes. Além disso, o empresariado ficou maravilhado com a descentralização dos festejos juninos realizados pela Prefeitura de Aracaju, que incluiu o Forró nos Bairros, o São João na Praça e finalizou com o Forró Caju”, afirma.

Divulgação

O aumento do fluxo de turistas em Aracaju, salienta Jorge Fraga, é fruto de um trabalho intenso de divulgação, por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Aracaju e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH-SE), com a assinatura de um Termo de Fomento no valor de R$1,5 milhão. Segundo o secretário do Turismo, a partir dessa parceria, foram realizados cinco eventos de divulgação do Forró Caju fora do estado.

“Neste mês de julho vamos continuar divulgando os nossos atrativos no mercado nacional do turismo, desta vez em Belo Horizonte, São Paulo, Brasília e Goiânia”, ressalta ele, ao explicar que a gestão municipal faz parcerias com o trade turístico e o Governo de Sergipe para reforçar a divulgação do Estado como um todo e a chegada de turistas a Aracaju.

A grandeza do evento chamou a atenção de turistas de vários locais. Pela primeira vez na capital, vinda de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Edriana do Val e o esposo Paulo Siqueira decidiram conferir se a fama da festa e da cidade era verídica, e não se arrependeram. “Aracaju chamou nossa atenção porque ouvimos que a festa aqui era maravilhosa, bem organizada e que a gente ia encontrar muita diversão e cultura. Viemos ver toda essa animação e energia boa de perto e já deu para sentir logo que entramos aqui”, disse Edriana.

O militar Ricardo Pessoa, por sua vez, veio de Salvador com a família para aproveitar as atrações e toda a estrutura montada. “Eu fiquei sabendo que aqui na capital tinha forró, essa tradição do São João, e queria fugir do circuito do interior da Bahia, que fica muito engarrafado nessa época. Foi a melhor decisão, gostei da receptividade das pessoas e percebi que a estrutura é muito boa, assim como as atrações”, explicou.

