Forró Caju 2025: Prefeitura realiza cadastro de ambulantes nos dias 3 e 4 de junho

O Forró Caju é um evento que impulsiona diversos setores econômicos, fomenta o empreendedorismo e valoriza a cultura local. Nesse contexto, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), realizará nos dias 3 e 4 de junho o cadastro de ambulantes interessados em atuar nesta edição de uma das festividades mais tradicionais e aguardadas da capital sergipana.

Para contemplar a diversidade de opções que o público que vai a festa espera encontrar durante os dias de programação, serão disponibilizados 243 pontos de comercialização, distribuídos entre os segmentos de adereços juninos, amendoim, balas/cigarro, bebidas (box), drinks, bebidas (isopor), lanches/diversos, além de espaços para Towner e food truck.

Para adereços juninos serão destinadas 10 vagas; amendoim 10; balas/cigarros, 30 vagas; bebidas comercializadas em tenda, 20 vagas; drinks comercializados em barraca, 16 vagas; bebidas comercializadas via isopores 130 vagas; lanches/diversos comercializados em tenda, 15 vagas; towner e food truck com 6 vagas cada.

O cadastramento será realizado das 8h às 12h e das 14h às 17h, na sede da Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimentos (Direpa), situada na rua Dom Pedro II, nº 135, bairro Ponto Novo. Para se inscrever, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência em Aracaju e certificado de Curso de Manipulação de Alimentos, emitido por instituições oficiais. Candidatos aos segmentos de Towner e food truck também precisam apresentar documentos do veículo em seu nome. Cada participante poderá se inscrever em apenas uma atividade comercial.

Sorteio

O sorteio eletrônico será realizado no dia 5 de junho, a partir das 9h, no mesmo local da inscrição. Quem não puder comparecer, poderá acompanhar a transmissão através do perfil da Emsurb no Instagram. O resultado também poderá ser consultado no site www.aracaju.se.gov.br.

Para mais informações ou esclarecimentos sobre o Edital, os interessados podem entrar em contato com a Emsurb pelo telefone (79) 3021-9939.

Foto: Ascom Emsurb