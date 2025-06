Forró estilo vaquejada embala sergipanos e turistas no Arraiá do Povo

A segunda sexta-feira do mês de junho no Arraiá do Povo 2025, considerado o maior arraiá à beira-mar do Brasil, foi marcada por muito forró no estilo vaquejada. Os sergipanos e turistas puderam aproveitar a noite ao som das bandas Forrozão Quarto de Milha, Cavalo de Pau, Tarcísio do Acordeon e Arreio de Ouro, no palco principal, além do artista Douglas Gavião, que se apresentou no Palco 360°. A noite registrou o número de 38 mil pessoas na arena de shows.

A primeira banda a subir ao palco foi o Forrozão Quarto de Milha, liderado pelo cantor Alan Vaqueiro. Antes da apresentação, ele destacou os investimentos do Governo de Sergipe no fortalecimento do turismo e na valorização dos artistas nordestinos. “Parabenizo ao Governo do Estado por proporcionar aos artistas uma festa grandiosa, que possibilita visibilidade e retorno significativo. Espero que continue assim”, destaca.

Em seguida, o Palco Rogério recebeu os integrantes da banda de forró raiz Cavalo de Pau, que animaram o público com sucessos como ‘Timidez’, ‘Seis Cordas e Passos na Areia’. “Este evento representa a cultura, as nossas origens, o nosso forró das antigas, que está a cada dia mais vivo na cultura do nordestino, do povo brasileiro. Quando o mês de junho chega, junto a ele chegam grandes eventos, grandes atrações, e a gente espera sempre estar junto no Arraiá”, afirma Alex Santos, um dos vocalistas da banda.

Já a vocalista Eliane Fernandes, também da banda Cavalo do Pau, afirmou que o Arraiá representa, ainda, a movimentação da economia. “Eventos grandiosos como esse, que se estendem por vários dias, movimentam bastante o comércio local, a cultura e o turismo. Por isso, é essencial que cidades de grande porte realizem esse tipo de evento para atrair turistas e promover o intercâmbio cultural”, frisa.

O cantor cearense Tarcísio do Acordeon, foi a terceira atração da noite. Com 19 anos de carreira, Tarcísio é um dos principais nomes da nova geração do forró vaquejada, misturando o estilo ao piseiro. Para ele, participar do Arraiá do Povo pelo terceiro ano consecutivo é motivo de muito orgulho. “Este evento representa muito, até porque a gente divide o palco com os maiores artistas do Brasil, não só nordestinos. Então, para a gente, é uma responsabilidade muito grande e um orgulho enorme subir nesse palco, mostrar o nosso trabalho, entregar tudo o que o público merece e sentir essa energia – que é maravilhosa – esse carinho, esse amor”, destaca.

Encerrando a noite com muito forró vaquejada, quem “ariou as fivelas” dos forrozeiros foi a banda Arreio de Ouro, que subiu ao palco com um show vibrante. “No Arraiá do Povo, fazendo forró para vaqueirama do Brasil, isso aqui representa muitas coisas pro nosso país. É uma cultura maravilhosa. Um projeto tão gostoso, uma festa organizada. Quero, desde já, agradecer a todos vocês pelo carinho. E ao nosso Governo do Estado, só temos a agradecer, também”, conclui o vocalista Buscapé.

Público

O Arraiá do Povo 2025 tem sido um sucesso de público em todas as apresentações. Os visitantes vêm tanto do interior do estado quanto de diversas regiões do país, confirmando Sergipe como um dos destinos mais procurados pelos turistas durante o período junino. A presença desses visitantes impacta positivamente a economia local, com hotéis, restaurantes, lojas e outros segmentos funcionando a plena capacidade.

O casal Jenner Leonardo e Roberta Maia, do estado de Minas Gerais, veio pela primeira vez a Sergipe para curtir os festejos juninos do Arraiá, após ouvir de amigos e conhecidos sobre a qualidade e organização do evento. “Viemos aqui para curtir, conhecer a cultura e a festa, que é muito comentada na nossa região. Este é o nosso primeiro dia, mas pretendemos voltar mais vezes”, conta Leonardo.

Já o casal itabaianense, João Rezende e Maria Rezende, compartilhou o sentimento de que a festa, além de contar com boas atrações, é muito organizada e segura. “A festa está muito mais brilhante, muito mais participativa e com um cuidado especial com a segurança. Isso é muito bacana para que as famílias de Aracaju e de todo Sergipe possam prestigiar. Estão de parabéns toda a organização da festa e o governo por proporcionar esse momento para todos nós”, ressalta Maria.

Acompanhada de sua amiga, a terapeuta Luadi Morais afirmou que esta sexta-feira é seu primeiro dia no Arraiá. “Vim, justamente, por gostar do estilo vaquejada e, principalmente, por apreciar o bom forró da banda Cavalo de Pau. Além disso, a festa é fundamental para a valorização dos artistas locais e da cultura nordestina”, salienta.

País do Forró

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.