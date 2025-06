Fortes ventos e chuvas provocam aumento de ocorrências na rede elétrica

Efetivo em campo foi ampliado previamente em 300% para agilizar atendimentos

Com ventos fortes e chuvas intensas que atingem Sergipe desde a última sexta-feira, 13, a Energisa segue atuando com seu plano especial de contingências climáticas. O efetivo de equipes foi reforçado em aproximadamente 300% e os profissionais seguem trabalhando de forma contínua para reparar os danos causados ao sistema elétrico em diversos municípios sergipanos.

As principais ocorrências envolvem árvores, galhos e objetos arremessados contra a rede elétrica, colisões em postes, deslizamentos de terra, entre outros danos, o que resultou em um aumento de 60% no número de chamados, em comparação com um dia normal. Além disso, as equipes enfrentam dificuldades no deslocamento devido a alagamentos em algumas regiões.

O gerente do Departamento de Operações da Energisa Sergipe, Wellington Aranha, esclarece as ações adotadas para minimizar os impactos provocados pela condição climática, como reforço do número de equipes em campo e no Centro de Operações.

“Nosso plano de contingência foi acionado antes mesmo do início das chuvas. Entre as ações preventivas, destacamos a mobilização das equipes para garantir um atendimento mais ágil. É importante lembrar que, em situações de chuva intensa, as equipes precisam aguardar a melhora das condições climáticas para atuar com segurança, o que pode impactar no tempo de restabelecimento. Ainda assim, estamos comprometidos em atuar o mais rápido possível”, afirma.

Ainda segundo Wellington, algumas ocorrências podem demandar mais tempo para serem resolvidas, como nos casos de colisão de veículos em postes. Quando há necessidade de substituição da estrutura, o tempo médio de atendimento é de cerca de quatro horas, podendo ser maior em dias chuvosos, devido à complexidade do serviço e procedimentos de segurança. Para que o serviço seja feito, em alguns casos, é preciso seguir com o desligamento da rede elétrica que atende a localidade.

Segurança

A distribuidora reforça dicas de segurança nesse período chuvoso para evitar acidentes com a rede elétrica:

-Não fique embaixo de árvores ou próximo a torres;

-Se estiver dentro de um carro, feche as janelas e aguarde a tempestade passar para poder sair. O carro oferece uma boa proteção contra raios;

-Não toque em fios caídos ou em objetos que estejam em contato com a rede elétrica, eles podem estar energizados;

-Em casos de raios, retire os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas;

-Nunca utilize aparelho conectado à tomada durante temporais;

-Não utilize chuveiro elétrico durante as chuvas;

-Quando ouvir os trovões, nunca fique em campo aberto. Procure abrigo imediatamente em construções e feche os vidros e janelas. Se não for possível se abrigar, agache-se, com as mãos na nuca e pés juntos.

Em caso de cabos rompidos ou outras emergências, a população pode acionar a Energisa pelos seguintes canais:

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play e App Store)

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

Texto e foto Adriana Freitas