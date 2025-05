FSF participa da Assembleia Geral Eleteiral e Samir Xaud é eleito presidente da CBF

Dirigentes de clubes e presidentes de 26 federações estiveram em mais uma Assembleia Geral, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Desta vez, a Assembleia foi Eleteiral, e os representantes das entidades foram às urnas para escolher o novo gestor da CBF.

Entre os dirigentes, o presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF), Milton Dantas, esteve na Assembleia e consequentemente participou do pleito eleitoral. Na oportunidade, o dirigente sergipano confirmou o voto em Samir Xaud.

A eleição aconteceu durante toda a manhã deste domingo (25/05), e foi finalizando no início da tarde. Como já era esperado, Samir Xaud foi eleito o novo presidente da CBF. Foram 103 pontos de um total de 141 possíveis. Ao todo, estiveram presentes 26 federações e 20 clubes.

“Desejo muito sucesso ao novo gestor da CBF. Tenho certeza que foi a melhor escolha para o futebol nacional. Samir Xaud demonstrou muito compromisso com as nossas pautas e principalmente com o avanço do futebol da região nordeste. A Federação Sergipana de Futebol está à disposição para somar e contribuir com a administração de Samir Xaud na CBF”, finalizou o presidente da FSF, Milton Dantas.

O dirigente de Roraima assume imediatamente o cargo e tem mandato até 2029. Oito vice-presidentes também foram eleitos: Ednailson Leite Rozenha, Fernando José Macieira Sarney, Flávio Diz Zveiter, Gustavo Dias Henrique, José Vanildo da Silva, Michelle Ramalho Cardoso, Ricardo Augusto Lobo Gluck Paul e Rubens Renato Angelotti.

Além do presidente e os oitos vices, a eleição também definiu os novos nomes do Conselho Fiscal. Simon Riemann Costa e Silva, Eduardo Rigotto Netto e Frederico Ferreira Pedrosa são membros efetivos, enquanto os membros suplentes serão Francinaldo Kennedy Lima Barbosa, Manoel Rodrigues Neto e Rodrigo Ferreira La Rosa.

Texto e foto FSF