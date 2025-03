Fundação Mamíferos Aquáticos chega ao RioMar com a FMA Store e exposição Viva o Peixe-Boi

Para reforçar a importância da preservação ambiental e da conservação da vida marinha, a Fundação Mamíferos Aquáticos (FMA) chega ao RioMar Aracaju e brinda o público com produtos da marca e exposição fotográfica.

No Corredor Cultural, localizado no Piso L2, ao lado da Livraria Leitura, o público pode apreciar e conhecer a mostra “Viva o Peixe-Boi Marinho”, um mergulho no universo de uma das espécies mais exóticas e ameaçadas do Brasil. A exposição fotográfica faz parte das atividades de Educação Ambiental do Projeto Viva o Peixe-boi-marinho, realizado pela FMA com patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. Através das imagens, a mostra busca sensibilizar a sociedade sobre a urgência da conservação do mamífero aquático.

Já no Piso L1, ao lado da Freitas, a FMA Store apresenta uma linha exclusiva de produtos sustentáveis e itens históricos da marca, como pelúcias, canudos ecológicos, chaveiros, canecas e suvenires. Toda a renda arrecadada com as vendas será revertida para os projetos ambientais da fundação, que há mais de três décadas atua na conservação da biodiversidade marinha.

Lotti+Caldas Comunicação – Foto Fernando Clark