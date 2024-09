Gabi de Lica e todo seu agrupamento realizam a maior pisadinha da história de Itabi

Na noite da última sexta-feira, 20, Itabi testemunhou um momento histórico com a realização da maior caminhada política já vista na cidade. A “Pisadidinha do Time do Bem”, liderada pela candidata à prefeita Gabi de Lica e seu vice Christiano, reuniu uma verdadeira multidão. Milhares de itabienses tomaram as ruas, demonstrando de forma massiva seu apoio à chapa, em um evento que mobilizou a população como nunca antes.

Famílias inteiras se juntaram à mobilização, reforçando o claro sentimento de desejo por avanço no município. A participação expressiva de homens e mulheres de todas as idades reforçou o apelo popular por uma nova era para Itabi, que clama por mais desenvolvimento e progresso.

Gabi de Lica, que desponta como símbolo de renovação política, vem conquistando corações e mentes ao defender pautas voltadas para o desenvolvimento econômico local e a melhoria das condições de vida da população. Sua liderança nesta caminhada reforça seu compromisso com a transformação do município e coloca em evidência o anseio popular por uma administração que atenda às necessidades de Itabi.

A “Pisadidinha do Time do Bem” marcou um novo capítulo na história política de Itabi, e Gabi de Lica, junto a Christiano, segue na caminhada rumo a um futuro de esperança e progresso para a cidade.

Fonte e foto assessoria