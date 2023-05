GACC/SE apresenta Projeto Picolé Zen com toque do sino nesta terça-feira

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC/SE) realiza na tarde desta terça-feira, 30/5, às 14h, o lançamento do Projeto Picolé Zen, com o Toque do Sino Encantado, celebrado por quatro crianças e o Projeto É Pique do mês de maio, na Casa de Apoio de Aracaju.

Sino Encantado

Celebrar com a criança na fase de controle da doença, o encerramento do ciclo de quimioterapia e radioterapia, junto com a equipe de voluntários, humanizadores e família, comemorando esse momento tão importante na vida deles. A comemoração da vitória se dá com o toque do sino encantado.

Picolé Zen

O Projeto Picolé Zen, tem como objetivo humanizar o tratamento oncológico, utilizando o picolé como terapia nutricional para amenizar os efeitos colaterais da quimioterapia.

Em parceria com a empresa Picolé Cajuzinho, estarão sendo distribuídos semanalmente na Casa de Apoio do GACC Sergipe, picolés para as crianças/adolescentes em hospedagem, além de contribuir para diversas ações da instituição.

É Pique

O projeto tem como objetivo comemorar mensalmente o aniversário dos acolhidos pela instituição, com a realização de festa e arrecadação de doações de materiais descartáveis e de decoração, voluntários para organização e servir os presentes.

PROGRAMAÇÃO

14h – Boas vindas – Leitura de Mensagem

14h15 –Apresentação da Marca Cajuzinho

14h45 – Momento Toque do Sino (Entrega de Balões)

15h – É Pique

Parabéns

Presentes

Distribuição de Lanches

Foto assessoria

Por Tíffany Tavares