Governo amplia em aproximadamente 40% número de leitos pediátricos do Estado

A quantidade de leitos pediátricos na rede hospitalar estadual de Sergipe foi ampliada de 238 para 327 em um ano e seis meses, um acréscimo de cerca de 40% (37,39%) em diversos níveis de criticidade para garantir uma melhor assistência às crianças sergipanas. Foram 89 novos leitos entregues por meio do Governo do Estado nos últimos 18 meses.

Somente para o enfrentamento aos casos de síndromes respiratórias que aumentam no período de sazonalidade foram 58 novos leitos, 41 destes entregues nas duas últimas semanas: seis de suporte avançado e estabilização na Ala Vermelha do Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), dez de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (Utip) no Hospital Universitário de Aracaju da Universidade Federal de Sergipe (HUA-UFS) e 25 no Hospital Santa Isabel, sendo dez para enfermaria e 15 para Unidade de Cuidados Intermediários Pediátricos (Semi-Intensiva) na Atenção Pediátrica de Alta Complexidade. Também foram disponibilizados um leito no Hospital Regional de Itabaiana (Ala Vermelha); um no Hospital Regional de Glória (Ala Vermelha); cinco no Hospital Universitário de Lagarto (semi-crítico) e dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva no Hospital Universitário de Aracaju.

A dona de casa Luciene de Andrade, mãe de Lavínia, de 1 ano e 7 meses, atendida no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Huse devido ao agravamento de uma laringite, destaca a importância do aumento de leitos para garantir o atendimento das crianças. “Minha filha está aqui há dois meses, foi encaminhada do Hospital da Criança. Ela está cansando muito, mas todos aqui nos acolhem muito bem. O atendimento aqui é ótimo e, com fé em Deus, logo ela vai melhorar”, contou Luciene.

Também há dois meses no Huse, Fernanda Ramos Santos está acompanhando o pequeno Thalles Emanuel, de 5 meses, na UTI pediátrica. “Ele teve bronquiolite. A rotina aqui é cansativa, mas os profissionais são muito prestativos e meu filho está se recuperando bem. O Huse tem um dos melhores suportes do estado e agradeço por tudo, porque as enfermeiras, técnicos e médicos nos acolheram muito bem. Logo estaremos em casa”, disse, esperançosa.

Mais leitos

A previsão é que, nos próximos dias, sejam entregues mais 27 novos leitos para ampliar o atendimento infantil na rede estadual: dez leitos de enfermaria no Hospital Regional Regional de Estância; seis de enfermaria no Hospital Regional de Socorro e 11 leitos no Hospital da Criança, sendo oito de enfermaria, dois semicríticos e um isolamento.

Outra iniciativa é a cooperação entre Governo do Estado e a Prefeitura de Aracaju para transferência temporária dos serviços do Banco de Leite Humano Marly Sarney (BLH) para a Maternidade Municipal Lourdes Nogueira. Com a mudança, as instalações do Banco de Leite serão utilizadas pelo Hospital da Criança, temporariamente, para comportar até 20 pontos de observação, um posto de enfermagem, um posto de medicação e dois consultórios médicos.

Foto: Mário Sousa