Governo amplia leitos pediátricos no Santa Isabel para enfrentar síndromes gripais

Para combater o recente aumento de casos de síndromes gripais entre as crianças sergipanas, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), abriu dez novos leitos na Unidade Semi Intensiva Pediátrica do Hospital e Maternidade Santa Isabel, situado no bairro Santo Antônio, em Aracaju. A entrega desses recursos, essenciais à saúde infantil, aconteceu nesta quarta-feira, 17, e contou com a presença do governador Fábio Mitidieri.

Os leitos foram especialmente projetados para tratar crianças com Síndromes Agudas Graves (SRAG), como o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), influenza e outros. A nova ala está equipada com todo o suporte de equipamentos e equipe assistencial de terapia intensiva, visando agilizar a assistência aos pacientes pediátricos em estado grave.

Com a ampliação do número de leitos, o governo busca melhorar ainda mais a qualidade do atendimento de saúde para crianças, atendendo casos que necessitam de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou de um acompanhamento especializado durante a internação.

O governador Fábio ressaltou que a abertura desses novos leitos é mais uma evidência do compromisso do Governo de Sergipe em fortalecer o sistema de saúde do estado, proporcionando um atendimento mais adequado e eficiente para o público infantil.

“Em parceria com o Hospital Santa Isabel, estamos entregando mais dez leitos de UTI, representando um incremento mensal de R$ 300 mil no custeio do sistema de saúde do Estado. Ao todo, já são 47 novos leitos abertos somente nos primeiros quase cinco meses de gestão. Esse resultado é fruto de um trabalho conjunto e dedicado para fortalecer ainda mais o atendimento à população, especialmente nesse momento desafiador que estamos vivenciando em Sergipe, assim como em todo o país”, destacou Fábio Mitidieri.

Ele também falou sobre a ampliação desses leitos para os demais municípios da região. “Já estamos em constante discussão sobre essa possibilidade, realizando reuniões frequentes com o secretário Walter [Walter Pinheiro, secretário da Saúde], pois compreendemos a necessidade e o apelo da nossa população. Já estamos atuando nesse sentido, pois, além dos 21 leitos já abertos no Huse, também disponibilizamos leitos em Estância e vamos viabilizar também em outros hospitais pelo estado”, disse o governador, que também ressaltou a importância da parceria com os gestores municipais.

“Contamos com a colaboração de todas as prefeituras do estado para que também possam contribuir e desempenhar seu papel. Estamos fazendo a nossa parte em termos de parceria sólida entre o estado e os municípios. É essencial que cobremos a responsabilidade de cada um, porém, quanto ao que nos compete como estado, estamos cumprindo com nossas obrigações”, frisou.

Redução dos casos

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, a expectativa é que, com a ampliação dos leitos, haja a redução dos índices de morbidade e mortalidade infantil em Sergipe. Nesses meses em que a sazonalidade já era previsível, disse o gestor, o governador havia determinado que não fossem medidos esforços na busca por soluções para esse momento desafiador. “Com a abertura desses dez leitos hoje, contribuiremos não apenas com as responsabilidades do Estado em relação aos leitos de alta complexidade, mas também auxiliando no fluxo de leitos de baixa complexidade para o atendimento inicial. Essa parceria estabelecida com o Hospital Santa Isabel permitirá, por exemplo, que o hospital mantenha suas portas abertas, também ajudando a atender às demandas de saúde municipais. É fundamental que as ações da saúde pública sejam conduzidas de forma sinérgica, em que cada entidade entregue o seu melhor, visando beneficiar nossa população”.

Diante do crescimento dos casos graves que demandam terapia intensiva em crianças, a diretora-geral do Hospital e Maternidade Santa Isabel, Débora Leite, enfatizou a importância dos leitos como um recurso valioso para esse momento difícil. “Agora, temos a capacidade de oferecer suporte mesmo durante a espera por vagas em UTIs. Isso significa que as crianças podem receber atendimento que pode até mesmo prevenir a evolução de suas condições para estágios mais críticos, possibilitando salvar vidas”.

Leitos

Sergipe possui 20 leitos pediátricos no Estado, de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo dez no Hospital e Maternidade Santa Isabel e dez no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse). Além disso, a Rede Estadual de Saúde dispõe de 151 leitos de enfermaria em unidades do Estado. Também o estado pode contar com 56 leitos qualificados na rede.

Nesses meses da atual gestão, no Huse, foram implantados 21 leitos qualificados (nas áreas vermelha e amarela); mais quatro leitos de estabilização em Estância; e ampliação de mais 12 leitos de enfermaria no Huse.

Foto: Arthur Soares