Governo de Sergipe dá início às cirurgias da fase 2 do “Opera Sergipe”

“Eu não esperava que, em menos de 15 dias que fui ao lançamento do Opera Mulher, estaria aqui para fazer minha cirurgia de endometriose”. A declaração da paciente Letícia Cruz, primeira mulher a realizar o procedimento da fase 2 do Opera Sergipe, reflete o compromisso do Governo do Estado em agilizar a realização dessas cirurgias tão aguardadas pelas mulheres. Agora, o procedimento faz parte do rol do maior programa de cirurgias eletivas de Sergipe.

A realização do procedimento para o tratamento da endometriose para muitas mulheres significa ter a liberdade de viver o dia a dia simples, sem dores e sem sangramentos. Isso não é diferente para a fonoaudióloga que, há três anos, convive com a doença e sabe as limitações impostas por ela. “Há anos sofria com dores sem saber que era endometriose. Em dezembro de 2024, finalmente recebi o diagnóstico. Agora, sinto uma enorme gratidão e alegria. Estou animada para iniciar um novo ciclo, livre das dores, com mais autoestima e qualidade de vida. Antes, a endometriose afetava minha vida, pois sentia fadiga constante, tinha dificuldade para brincar com minha filha de quatro anos e não conseguia me exercitar como desejava. Além disso, a alimentação restritiva e as dores prejudicaram minha vida social e íntima”, conta Letícia, pouco antes do internamento para a realização do procedimento.

A médica especialista em cirurgia ginecológica Klênia Suassuna, que realizou a cirurgia da paciente, explica que as indicações clássicas para cirurgia de endometriose incluem o esgotamento do tratamento clínico, lesões em órgãos, endometriomas maiores que cinco centímetros, infertilidade e lesões intestinais. Em relação à duração do procedimento, pode ocorrer entre duas horas e meia a cinco horas, dependendo da complexidade do caso. “Quero parabenizar o Governo e a Secretaria de Estado da Saúde pela sensibilidade em atender as mulheres que sofrem com a endometriose. O programa Opera Sergipe ofertando cirurgias de endometriose será um modelo nacional, trazendo um impacto significativo na vida das pacientes que enfrentam essa doença diariamente”, pontua.

A segunda paciente que realizou a cirurgia foi a cozinheira Jucimara Araújo, 53 anos, que também tinha um quadro de dores intensas. “No início, eu pensava que estava com hérnia por causa das dores intensas, mas com os exames descobri que era, na verdade, a endometriose. Quando eu soube que o Opera Sergipe iria ofertar a cirurgia, me enchi de esperança. Hoje, estou dando um passo importante para a recuperação da minha saúde”, destaca.

Opera Mulher

A cirurgia de endometriose faz parte do rol de 19 novos procedimentos de alta complexidade da fase 2 do Opera Sergipe e também do Opera Mulher, realizado com o apoio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), com cirurgias eletivas focadas em demandas essenciais à saúde feminina.

Mesmo com o lançamento da segunda fase, com novos procedimentos de alta complexidade, o Opera Sergipe continua fazendo as cirurgias de média complexidade, contempladas na primeira fase do programa, como laqueadura, histerectomia, hernioplastia e outros 12 procedimentos, que já beneficiaram mais de 23 mil sergipanos. Ao todo, o Opera Sergipe oferta 34 procedimentos eletivos para devolver a saúde e o bem-estar de milhares de sergipanos.

Acesso ao programa

Para ter acesso ao Programa Opera Sergipe, o paciente deve fazer o cadastro numa Unidade Básica de Saúde (UBS) ou em um dos hospitais credenciados. As unidades da primeira fase são o Hospital Regional Amparo de Maria, Hospital Nossa Senhora da Conceição, Hospital Nosso Senhor dos Passos, e Hospital e Maternidade Santa Isabel. Já as cirurgias de alta complexidade da fase 2 são feitas no Hospital Cirurgia, Hospital do Coração Rede Primavera, Hospital Regional Amparo de Maria e Hospital e Maternidade Santa Isabel.

Após avaliação pelo médico e triagem, o paciente é encaminhado via regulação ao serviço ambulatorial especializado em cirurgia para cada procedimento, iniciando a fase preparatória no hospital credenciado.

Foto: Mário Sousa