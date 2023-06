Governo de Sergipe disponibiliza primeiro Simulado Online para Enem 2023

Promovido pelo programa Pré-Universitário, o simulado online tem como objetivo preparar estudantes do ensino médio das redes pública e privada para o Exame Nacional do Ensino Médio

No período de 19 de junho a 4 de julho, estará disponível no portal da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) o I Simulado Online do Programa Pré-Universitário do Governo de Sergipe. A avaliação busca preparar os estudantes do ensino médio que irão disputar vagas para o ingresso no ensino superior, participando do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em novembro próximo.

O simulado de 40 questões é interdisciplinar e conta com os conteúdos mais recorrentes nas últimas edições do Enem, das áreas de Linguagens, Humanas, Natureza e Matemática. Qualquer estudante da rede pública ou particular poderá participar e tem acesso gratuito a toda a avaliação.

De acordo com a coordenadora do Programa Pré-Universitário, Gisele Pádua, “essa é uma etapa extremamente importante, pois é a oportunidade que o estudante tem para fazer uma autoavaliação e verificar como está seu planejamento de estudo. Nessa fase, mais importante que os acertos é aprender com os erros. Os estudantes devem avaliar onde estão errando para retomar e revisar os conteúdos e assim ficarem prontos na prova que acontece em novembro”, comenta.

Ações do Pré-Uni em 2023

Ao longo do ano letivo, o Pré-Uni conta com uma extensa agenda de ações e atividades que complementam as aulas presenciais ministradas de segunda a sexta-feira, nos 51 polos distribuídos em todos os territórios do estado, atendendo a 5.250 estudantes da rede pública de ensino. Ao todo, são mais de 45 ações, dentre as quais estão oficinas de redação, rodas de conversa de filosofia e sociologia; aulão de atualidades e redação; treinando com pesos; aulões nas diretorias regionais de educação; simulado presencial no padrão Enem, simulados online; além da revisão final.

Acesse o

formulário de inscrição do Simulado

Foto: Michele Becker

Assessoria de Comunicação da SEDUC