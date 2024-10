Governo de Sergipe entrega Prêmio Escola Destaque e o Educação Nota 10

A maior premiação das escolas públicas de Sergipe entra na sua 3ª edição e promete celebrar a força da educação sergipana, reunindo professores, gestores e servidores. O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), entrega na próxima terça-feira, 22, às 9h30, o Prêmio Escola Destaque 2024 e o Educação Nota 10, às 8 horas, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju. Para este ano, o grande homenageado será o saudoso professor João Costa, uma referência na educação sergipana por mais de 50 anos.

Para o Prêmio Escola Destaque, serão contempladas financeiramente 30 escolas e homenageadas mais 90 unidades da rede pública (estadual e municipal), municípios e Diretorias de Educação que alcançaram os melhores resultados no Índice de Desempenho Escolar em Sergipe (Idese). O prêmio vai direcionar um investimento R$ 1.500.000,00 em atendimento à Lei do Programa Alfabetizar pra Valer, que destina recursos às 30 unidades de ensino que apresentaram os melhores desempenhos no Idese nas turmas de 2º ano do ensino fundamental (premiação de R$ 40.000,00), e às 30 unidades escolares que demonstraram resultados desafiadores (apoio financeiro de R$ 10.000,00).

Na solenidade também acontecerá a premiação do Programa Educação Nota 10, iniciativa que promove e reconhece as melhores práticas educativas e profissionais da educação que contribuem significativamente para a melhoria do ensino público de Sergipe. É o programa de premiação de professores e servidores com base no desempenho obtido pelas escolas e Diretorias de Educação no Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (Saese), com o objetivo de melhorar cada vez mais a qualidade do processo de ensino-aprendizagem e valorizar os profissionais da educação.

Em 2024, serão premiadas as escolas nos eixos Pódio e Avanço Escolar nas seguintes etapas de ensino: ‘Anos Iniciais do Ensino Fundamental’ – premiação destinada a todos os professores e servidores da escola premiada; ‘Anos Finais do Ensino Fundamental’ – premiação destinada a todos os professores e servidores da escola premiada; ‘Ensino Médio’ – premiação destinada a todos os professores e servidores da escola premiada. A novidade é a categoria ‘Alfabetização Nota 10’, voltada para os professores de 1º e 2º anos do ensino fundamental e equipe diretiva da escola.

Para a 2ª Edição de 2024, o Educação Nota 10 contemplará Escolas Medalha de Ouro (R$ 10.000 para professores e R$ 3.000 para demais servidores), Escola Medalha de Prata (R$ 7.500 para professores e R$ 2.250 para demais servidores) e Escola Medalha de Bronze (R$ 5.000 para professores e R$ 1.500 para demais servidores).

O Educação Nota 10 tem investimento do Governo de Sergipe na ordem de R$ 21.470.575,00, sendo R$ 10.956.000,00 para o Eixo Pódio, R$ 9.686.500,00 para o Eixo Avanço e R$ 828.075,00 para Diretoria de Educação Destaque. Das premiações das escolas, o eixo Pódio contará com 86 premiações em 77 escolas distintas. Já no eixo Avanço são 11 premiações em 118 escolas distintas. Também serão premiados 7.499 servidores de premiações de Pódio, Avanço ou Diretoria de Educação Destaque e 5.292 servidores distintos (3.349 professores e 1.943 demais servidores).

As premiações são reconhecimento ao esforços dos profissionais da educação que buscam o aprimoramento contínuo das práticas educacionais. O Programa Educação Nota 10 favorece o desenvolvimento profissional e a valorização da carreira docente e dos demais profissionais educacionais, refletindo diretamente na qualidade do ensino e no desempenho dos estudantes.