Governo de Sergipe fará a entrega dos Kits do programa Sergipe no Mundo

Alunos intercambistas da Rede Estadual preparam-se para embarcar em uma imersão na Inglaterra, Irlanda, Espanha, Estados Unidos e Canadá

Os alunos da Rede Estadual de Ensino de Sergipe estão nos preparativos finais para embarcar na maior aventura educacional de suas vidas. A partir da próxima semana, a primeira turma contemplada do Sergipe no Mundo – programa de Internacionalização da Educação Básica de Sergipe pegará os voos para a Inglaterra, Irlanda, Espanha, Estados Unidos e Canadá. A entrega dos kits contendo mala, mochila, nécessaire, casaco, camisa, manual do intercambista, roteiro de viagem, agasalho e diário de bordo acontecerá no dia 12 de agosto, segunda-feira, às 9 horas, no Centro de Excelência Santos Dumont, bairro Aeroporto.

“É um momento muito especial para nossos estudantes e suas famílias. Muitos, pela primeira vez, terão a oportunidade de viajar e conhecer novas culturas. O Sergipe no Mundo tem o objetivo de valorizar e incentivar o aprendizado de uma segunda língua durante o ensino médio, além de promover a atratividade no ambiente escolar e fortalecer laços de cooperação entre o Brasil e países amigos por meio do intercâmbio estudantil. A entrega do kit é a última reunião antes do embarque, este programado para acontecer a partir do dia 16 de agosto”, destaca Eliane Passos, diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase/SE).

O Sergipe no Mundo abraça alunos do ensino médio entre 14 e 17 anos de idade, da rede pública estadual, para uma oportunidade de vivências e experiências de imersão, socialização de cultura e de uma cidadania global. No próximo dia 16 de agosto, a partir das 18 horas, embarcará a primeira turma com 30 estudantes para a Inglaterra, Irlanda e Espanha. A segunda turma com 20 alunos embarca para os Estados Unidos e Canadá no dia 15 de novembro.

Os intercambistas terão uma extensa agenda de estudos em uma escola local, visitas culturais e passeios, além da convivência com uma família de cada país onde irão se hospedar. Eles receberão um auxílio financeiro antes do embarque no valor de R$ 1.100,00, além de R$ 7.041,66 durante a estada no país de destino. O programa Sergipe no Mundo é fruto de investimento total do Governo do Estado na ordem de R$ 4.335.000,00.

“Abraçamos os alunos e as famílias nesta experiência única. Além dos técnicos do DASE, os profissionais do Acolher também darão todo o suporte necessário. Estamos radiantes com a efetivação de mais uma política pública destinada ao fortalecimento da rede estadual e a preparação dos nossos jovens para o futuro”, afirma Zezinho Sobral, secretário de Estado da Educação e da Cultura.

Para a seleção dos estudantes, foram aproximadamente 600 inscritos e 184 classificados. Após sorteio público, 50 garantiram as vagas da primeira turma de intercâmbio. A proposta do Governo de Sergipe é enviar 100 alunos intercambistas por ano, 50 dos quais são por semestre.

Foto: Ascom Seduc