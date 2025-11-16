Governo de Sergipe garante transporte e assistência aos alunos no segundo dia de Enem

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, garantiu neste domingo, 16, a logística de transporte e apoio para os mais de 16 mil alunos inscritos da rede pública estadual de ensino, no segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Sergipe.

Professores e técnicos da Seed e das escolas da rede estadual acompanharam de perto a chegada dos alunos nos locais de prova. Foram distribuídas água, caneta e palavras de confiança como apoio.

Do Centro de Excelência Santos Dumont, em Aracaju, 105 alunos se inscreveram para fazer o Enem. “Quisemos estar aqui olhando olho no olho para que eles se sintam confiantes” disse a coordenadora de ensino, Elaine Dantas, na tenda do Governo de Sergipe, montada em uma das universidades da capital.

A aluna do Centro de Excelência Djenal Tavares, Samara Dantas, chegou com antecedência ao local de prova, acompanhada da mãe. Ela, que prestará o exame para concorrer ao curso de Psicologia da UFS, disse se sentir confiante por cumprir um calendário de estudos. “A expectativa é alta. A gente fica com aquela dúvida se vai passar, mas me sinto preparada”, argumentou.

A mãe da estudante, Sara Dantas, afirmou que esse momento é importante para ela também, por entender que cria uma memória positiva para a vida. “Fiz questão de acompanhar para dar força e participar desse momento, criando memórias positivas. A gente fica também ansiosa, com o coração apertado”, destacou a mãe de Samara.

Segundo dia de prova

Considerado um dos momentos mais importantes do calendário educacional do país, Sergipe teve 78.344 inscrições confirmadas, sendo 16.514 de estudantes concluintes do ensino médio da rede pública estadual.

A diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), Eliane Passos, enfatizou a importância do processo de preparação ao longo do ano para esse dia e disse que toda a logística foi mantida, como o transporte dos alunos nos 33 municípios sergipanos com local de provas. “Mantivemos a tenda, a distribuição de água, de caneta, a logística de transporte com 206 vans, 36 microônibus e 138 ônibus. Quando o estudante faz uma prova boa no primeiro dia, ele se sente motivado e nossa expectativa é a melhor”, reforçou.

Foto: Silvio Oliveira