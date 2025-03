Governo de Sergipe investe na modernização e ampliação das escolas estaduais

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), segue investindo na modernização da rede estadual de ensino com a ampliação e reforma de diversas escolas. Nos últimos 26 meses, 64 obras foram entregues, entre reformas de unidades escolares e construção de quadras poliesportivas, perfazendo um total de R$ 145.194.543,05 já investidos. Mais de 37 obras estão em andamento, com foco na melhoria da infraestrutura das escolas, climatização, ampliações, reformas elétricas e melhorias na acessibilidade, o que proporciona mais conforto, segurança e um ambiente adequado para o aprendizado dos alunos.

O total de investimentos das obras em andamento chega a R$ 165.688.294,31, ou seja, R$ 110.737.651,75 na reforma de 37 escolas e quadras por todo o estado; R$ 16.950.642,56 investidos em obras de aumento de carga para que todas as escolas da rede pública estadual de ensino estejam climatizadas até o final do governo, e mais R$ 38 milhões na elaboração de projetos, atualização cadastral e reformas complementares.

De acordo com o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, a climatização e reforma de escolas vão além da estrutura física e contempla também a aquisição de novos mobiliários, equipamentos de informática e dos laboratórios de ciências, salas Makes e salas multimeios. As quadras também recebem equipamentos de esportes e pintura. “Estamos qualificando os espaços como um todo, com acessibilidade, com novos equipamentos, a fim de que alunos, professores, servidores e familiares sejam acolhidos e possam ter uma educação de qualidade”, destaca.

Unidades

Dentre as unidades que receberão obras estão a Escola Estadual Clodoaldo de Alencar, o Centro de Excelência Barão de Mauá, o Colégio Estadual Leonor Teles de Menezes e o Centro de Excelência Professora Ofenísia Freire Soares, em Aracaju; o Centro de Excelência Gilberto Freire, em Nossa Senhora do Socorro; a Escola Estadual João Ribeiro, em Laranjeiras; o Centro de Excelência Abelardo Romero Dantas, em Lagarto; o Centro de Excelência Maria Rosa de Oliveira, em Tobias Barreto, e o Colégio Estadual Djenal Tavares de Queiroz, em Moita Bonita.

A Escola Estadual Clodoaldo de Alencar passará por reforma e ampliação, além da construção de um espaço recreativo padrão Seduc. O investimento total será de R$ 2.807.239,42. Já o Centro de Excelência Barão de Mauá contará com reforma e ampliação, somando um investimento de R$ 6.556.653,58. Outra instituição beneficiada é o Colégio Estadual Leonor Teles de Menezes, que receberá reforma, ampliação e construção de uma quadra de esportes com vestiário. O investimento total será de R$ 5.754.285,55.

Em Nossa Senhora do Socorro, o Centro de Excelência Gilberto Freire passará por reforma e ampliação, incluindo a reestruturação da quadra de esportes e vestiário. O montante investido é de R$ 5.931.241,55. O Centro de Excelência Maria Rosa de Oliveira, em Tobias Barreto, receberá uma reforma completa, ampliação e melhoria na quadra de esportes, incluindo construção de um vestiário padrão Seduc, totalizando um investimento de R$ 4.883.731,83.

O Centro de Excelência Professora Ofenísia Freire Soares, em Aracaju, passará por reforma e ampliação, com um investimento de R$ 5.184.172,00, incluindo melhorias na quadra de esportes e construção de vestiário. O Colégio Djenal Tavares de Queiroz, em Moita Bonita, também será beneficiado com obras de reforma e ampliação, além da revitalização da quadra de esportes e construção de arquibancada e vestiário. O investimento total é de R$ 6.301.730,82.

Para o secretário do Colégio Estadual Leonor Teles de Menezes, Thiago Lima, a reforma chega em um momento necessário. “Estamos felizes por finalmente vê-la acontecer. Agora é acompanhar o andamento das obras e aguardar o retorno de uma escola renovada e mais confortável para todos”, afirmou.

A estudante Gleicielly Vilela dos Santos, do Centro de Excelência Professora Ofenísia Freire, ressaltou que as melhorias vão ajudar no aprendizado. “Acredito que vão contribuir bastante para o aprendizado. Se a estrutura for ampliada, teremos mais liberdade para nos movimentar e um ambiente mais confortável”, ressaltou.

A aluna Samira da Silva Costa, do mesmo Centro de Excelência, complementou a fala da colega. “Com essa reforma, espero que a escola se torne um ambiente mais confortável para todos os estudantes, com mais áreas de lazer. Como passamos o dia inteiro aqui no ensino integral, é importante ter esses espaços para aliviar o estresse e manter o foco nos estudos”, complementou.

Climatização de escolas

Outro investimento importante no projeto de modernização da rede estadual é a climatização das escolas. Atualmente, 175 escolas já estão climatizadas, e 63 estão em processo de aumento da carga elétrica para receber os ares-condicionados. O objetivo é garantir maior conforto para a comunidade escolar, especialmente em regiões onde a temperatura é mais elevada. Estão sendo investidos mais de R$ 136.400.341,89, sendo R$ 86.027.746,00 já aplicados e mais R$ 50.372.595,89 direcionados ao aumento de carga e equipamentos para as escolas na lista para iniciar a climatização.

Além das salas de aula, o projeto de climatização contempla também as despensas de alimentos perecíveis, proporcionando mais qualidade para a alimentação escolar; salas de professores, laboratórios de ciências e auditórios.

Compromisso com a educação

Com os investimentos na reforma e modernização das escolas estaduais, o Governo de Sergipe reafirma seu compromisso com a educação. As obras em andamento e futuras entregas representam um avanço na melhoria das condições de ensino, beneficiando toda a comunidade escolar em todo o estado.

Para o diretor do Departamento de Engenharia e Manutenção Predial da Seed, engenheiro Valdir Pinto Santos, a climatização e as reformas de escolas modificam os espaços, levando mais conforto e qualidade. “Todo projeto de engenharia também é elaborado pensando nos espaços coletivos, de lazer, de acessibilidade e segurança”, afirma.

Foto: Arthur Soares