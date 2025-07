Governo de Sergipe promove inclusão e acessibilidade nas escolas da rede pública estadual

Os mais de 5 mil alunos atípicos matriculados contam com acompanhamento que vai além das salas de aula

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), segue trabalhando para garantir mais assistência aos alunos com necessidades especiais da Rede Pública Estadual de Ensino, através de práticas que asseguram a inclusão e a acessibilidade em escolas de todo o estado. A partir das ações propostas pelo Serviço de Educação Inclusiva (Seinc) da Seed, as unidades têm suas demandas atendidas, com profissionais de apoio escolar, acompanhamento especializado, intérpretes de libras, entre outros recursos.

De acordo com os últimos dados reunidos pelo setor responsável, até o presente momento, a educação estadual sergipana tem 5.212 alunos com alguma necessidade especial matriculados, podendo contar com a atuação de 18 intérpretes de libras, 289 profissionais de apoio escolar e 495 de acompanhamento especializado. Os de apoio escolar auxiliam os alunos nas funções afetivas e higiênicas, e os acompanhantes especializados são responsáveis pela parte pedagógica de cada aluno, respeitando e atendendo às necessidades individualizadas deles.

Além disso, 127 salas de recursos multifuncionais estão disponíveis em escolas de todo o estado para proporcionar o estímulo de diferentes aspectos da aprendizagem dos estudantes, sendo eles sensoriais, físicos ou cognitivos, incentivando a memória e a mobilidade. Nos ambientes de aprendizagem, é ofertado o Atendimento Educacional Especializado (AEE), que torna o espaço um ambiente pedagógico e exclusivo, com o uso de materiais adaptados, recursos de acessibilidade e tecnologia assistiva, desenvolvendo estratégias para potencializar as habilidades dos estudantes.

“O processo de inclusão dos estudantes da Educação Especial retrata o compromisso que a Seed mantém em oportunizar desenvolvimento educacional para todos os seus alunos, respeitando a individualidade e promovendo uma educação equitativa”, diz a coordenadora do Seinc, Lilian Alves.

Na Escola Estadual 11 de Agosto, em Aracaju, uma das referências no quesito educação inclusiva, as equipes diretiva e de professores trabalham cotidianamente para tornar o processo de aprendizagem dos alunos atípicos mais acessível e dinâmico. A unidade, que tem alunos com diferentes necessidades especiais, como síndrome de Down, transtorno do espectro autista, surdez e mobilidade reduzida, dispõe de um laboratório de línguas, voltado à adaptação dos alunos surdos com a língua brasileira de sinais, um currículo escolar adaptado, com matérias diferenciadas para esses estudantes, além de diversas atividades realizadas no dia a dia, que buscam promover a inclusão entre os alunos.

Para tornar a escola um local mais acessível, a unidade conta, também, com rampas largas para facilitar o trânsito de estudantes cadeirantes, identificadores em braile na entrada dos ambientes, refeitório adaptado para comportar todos os alunos, entre outras acomodações.

“A educação inclusiva, quando é feita com muito amor, é transformadora. Cada conquista desses alunos é digna de muito respeito. Às vezes as pessoas esperam que a gente pegue um aluno que tem alguma deficiência e faça com que ele se torne um aluno regular, e não é isso. Se o aluno chega aqui à escola e não tem destreza para segurar um lápis, e ele sai daqui conseguindo, socializando com os colegas, isso para gente é uma conquista muito grande. Os professores merecem muito respeito. Eles trabalham com muito amor e empatia”, expressa a diretora do 11 de Agosto, Maria Aparecida de Oliveira Matos.

