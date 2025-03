Governo do Estado lança fase 2 do Opera Sergipe e Opera Mulher neste sábado

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), lançará neste sábado, 8, às 7 horas, a fase 2 do Programa Opera Sergipe e o Opera Mulher. O evento acontecerá no Centro Especializado de Reabilitação – CER IV, localizado no bairro Capucho, em Aracaju.

A fase 2 do ‘Opera Sergipe’ vai ampliar ainda mais a oferta de cirurgias eletivas, e diminuir o tempo de espera dos usuários para a realização de procedimentos de baixa, média e alta complexidade nos 75 municípios, garantindo acesso regulado, atenção humanizada, qualificada e segura.

Nesta fase, o programa vai contemplar cirurgia bariátrica, ressecção endoscópica de próstata, endometriose, mamoplastia redutora, mamoplastia reconstrutora, cirurgia de polimastia, cirurgia para remoção de cálculos renais, cirurgia para remoção de cálculos em vias urinárias e cirurgias ortopédicas por videoartroscopia. Além disso, os 15 procedimentos da primeira fase do Opera, que já realizou mais de 22 mil cirurgias, seguem sendo realizados.

Outra novidade na fase 2 do programa é o Opera Mulher, realizado com o apoio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), com cirurgias eletivas focadas em demandas essenciais à saúde feminina.