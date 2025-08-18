Governo do Estado quadruplica leitos de UTI pediátrica e reforça assistência infantil qualificada

Sergipe vive um novo cenário no atendimento pediátrico de alta complexidade. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES) quadruplicou o número de leitos de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), garantindo mais acesso e segurança para crianças que necessitam de cuidados intensivos. Com isso, o estado saiu de 10 para 40 leitos de UTIP, o que corresponde a um aumento de 300%.

Os 40 leitos de UTIP estão distribuídos entre o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), Hospital Universitário de Aracaju da Universidade Federal de Sergipe (HUA/UFS), Hospital e Maternidade Santa Isabel e no Hospital Amparo de Maria, em Estância. Além disso, a rede também conta com seis leitos de alta complexidade destinados a pacientes pediátricos que necessitam de ventilação mecânica ou cuidados intensivos no Huse.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, destacou que garantir uma assistência qualificada ao público infantil tem sido uma prioridade da gestão. “Saímos de 10 para 40 leitos de UTIP, ampliando a nossa capacidade e resultando em mais um avanço para Sergipe, garantindo que nossas crianças tenham um atendimento rápido, seguro e de qualidade”, frisou o secretário.

Rede pediátrica

Para o enfrentamento do período da sazonalidade, foi realizada a reestruturação e ampliação de leitos para suprir a demanda sazonal. Além dos 301 leitos fixos distribuídos na rede pediátrica, este ano foram implantados mais 72 leitos que estarão à disposição da população que necessita do tratamento pediátrico, o que totaliza 373 leitos.

A ampliação representa um avanço expressivo na assistência hospitalar pediátrica em Sergipe. No início da gestão, a rede contava com apenas 132 leitos pediátricos.

Foto: Mário Sousa