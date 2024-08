Governo do Estado transmitirá final olímpica do vôlei de praia na Cinelândia

A tarde desta sexta-feira, 9, será marcada por um feito histórico para o estado: a disputa do ouro olímpico com a sergipana Duda Lisboa e sua dupla, a mineira Ana Patrícia, que estão na final do vôlei de praia.

Para reunir a torcida sergipana, o Governo do Estado montou um telão no principal reduto do vôlei de praia na capital, a Praia da Cinelândia, na Orla da Atalaia. A dupla brasileira enfrenta as canadenses Wilkerson e Humana-Paredes nesta sexta-feira, às 17h30.

A torcida coletiva poderá se reunir no estacionamento da Cinelê, como é conhecida, para se emocionar e comemorar a primeira mulher sergipana a conquistar uma medalha olímpica. Quem quiser assistir a disputa com mais comodidade pode levar banquinho, cadeira de praia, tapete ou canga.

A dupla feminina do vôlei de praia do Brasil chegou como favorita nos Jogos Olímpicos de Paris. Na trajetória até a final, Duda e Ana Patrícia perderam apenas um set, na disputa da semifinal. Para disputar o ouro olímpico, venceram as duplas do Egito, Espanha e Itália nas classificatórias; as equipes do Japão e da Lituânia nas quartas de final; e as australianas Mariafe e Clancy na semifinal.

Feito histórico

A disputa na final já garante a Duda a medalha de prata, sendo a atleta sergipana a subir ao lugar mais alto do pódio olímpico. Até o momento, Sergipe conta com a medalha de bronze que o jogador de futebol Narciso conquistou nos jogos de Atlanta, nos Estados Unidos, em 1996, ao compor a seleção comandada por Zagallo.

Carreira de sucesso

Natural de São Cristóvão, Duda Lisboa começou no esporte ao se inspirar na mãe, a ex-jogadora e treinadora Cida Lisboa. Aos 26 anos, a atleta disputa a segunda olimpíada. Na primeira, nos jogos de Tóquio, foi eliminada nas oitavas de final.

A atleta carrega uma série de conquistas nacionais e internacionais no vôlei de praia, incluindo os títulos de campeã do Circuito Brasileiro 2021 e 2023, campeã da Copa do Mundo 2022 e dos Jogos Pan Americanos de Santiago em 2023.

Foto: Gaspar Nóbrega/COB