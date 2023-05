Governo e HMSI disponibilizam 10 novos leitos pediátricos de terapia semi-intensiva

Na manhã desta quarta-feira, 17, o Hospital e Maternidade Santa Isabel (HMSI) recebeu o governador do Estado de Sergipe, Fábio Mitidieri, para inauguração dos novos dez leitos de terapia semi-intensiva pediátrica, firmados em parceria com o governo por meio da Secretaria de Saúde (SES). Os leitos compoem a chamada “Ala Margarida”, que já está em funcionamento oferecendo atendimento qualificado para as crianças enfermas que necessitam de cuidados intensivos.

Para a Diretora-Geral do HMSI, Débora Leite, esses leitos representam uma garantia de segurança, tanto para os pacientes quanto pediatras, que agora terão maior comodidade e conforto perante as novas instalações. “Estamos oferecendo mais 10 leitos de terapia semi-intensiva pediátrica, dentro da urgência pediátrica do Hospital e Maternidade Santa Isabel. Esses leitos representam segurança para a população e os pediatras, que poderão receber e cuidar da forma mais correta das crianças. É um grande baloarte para toda a sociedade, que hoje foi entregue pelo governo do Estado”, pontuou Débora.

O governador Fábio Mitidieri contemplou sua felicidade em estar na instituição e ressaltou o pioneirismo da casa na filantropia de Sergipe, afirmando que a parceria com o Santa Isabel para a ampliação dos leitos será oportuna para o momento delicado da sazonalidade que a saúde enfrenta, atualmente.

“Estou muito feliz em estar no Santa Isabel, uma instituição centenária que tem um trabalho filantrópico muito bonito voltado para a nossa sociedade. O governo do Estado firma mais uma parceria com essa ampliação de leitos para atender esta sazonalidade, que tem sido muito forte na pediatria com essa virose. A gente quer ampliar essas parcerias porque entendermos que aqui, possuimos serviço de qualidade, tendo um trabalho que é reconhecido por toda a população e portanto, merece ser cada vez mais fortalecido”, ressaltou o governador.

