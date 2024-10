Governo entrega 84 kits de robótica para fortalecer iniciação tecnológica

A robótica está presente na educação pública de Sergipe para fomentar a iniciação tecnológica e a pesquisa. É uma prática de grande relevância, que prepara o estudante para o futuro e estimula o desenvolvimento de diversas habilidades. Como parte integrante da política de modernização e fortalecimento da robótica educacional, foram entregues pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), kits de robótica a 84 unidades escolares que desenvolvem a atividade em sala de aula e em laboratórios. A ação aconteceu nesta quarta-feira, 30, durante o III Festival de Robótica de Sergipe, que ocorreu no Centro de Excelência em Educação Profissional Ulysses Guimarães, em Umbaúba.

Das 84 escolas contempladas, 72 são de ensino médio na modalidade integral e 12 são escolas de ensino médio regular. A ação é fruto do investimento total de R$ 7.097.491,80, sendo R$ 1.013.927,40 com recursos próprios e R$ 6.083.564,40 com recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Para o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, a robótica promove o raciocínio lógico e o pensamento crítico, instiga os estudantes a encontrar soluções, trabalhar a praticidade e abre as portas para o universo das novas tecnologias. “A rede estadual de ensino tem se destacado na robótica, na iniciação científica e tecnológica, revelando talentos em diversos eventos estaduais e nacionais, recebendo até credenciamentos internacionais. Isso é resultado de todo trabalho e empenho do nosso grande time de professores e do entusiasmo dos nossos estudantes. Esses kits contêm equipamentos modernos e com tecnologia para estimular as capacidades e estimular o desenvolvimento dos alunos”, colocou.

Cada kit contém caixas plásticas organizadora com um conjunto de robótica para construção de modelos motorizado Edutec, composto de pacotes com peças diversas (rodas, motor médio, caixa de bateria, carregador de seis baterias, módulos: sensor de luz, botão, bios, shild), cabo USB e RJ12, manual de uso e conservação. Há, também, uma outra caixa que contém um kit de robótica para programação e controle nível avançado ED08 da Edutec, composto de pacotes com peças diversas, sensores de cor e temperatura, motor médio e DC, controladora, cabo USB, cabo de alimentação, conjunto de cabos diversos, manual de uso e conservação, e RJ12, manual de uso e conservação da Edurtec.

A terceira caixa contém recurso de acessibilidade e interação digital Cittius e material impresso apresentando o ambiente virtual de aprendizagem Solis; dois volumes impressos com experimentos e suas respectivas instruções de montagem e um volume com orientações para o professor.

“São kits que darão um incremento em todo processo criativo tanto para alunos iniciantes quanto para aqueles que já estão em avanços na robótica. A prática promove o raciocínio lógico e o pensamento crítico, instiga os estudantes a encontrar soluções, trabalhar a praticidade e abre as portas para o universo das novas tecnologias”, destaca a coordenadora de infraestrutura do Núcleo Gestor de Educação em Tempo Integral da Seduc, Luciana Oliveira.

De acordo com a professora Karen Carvalho, do Centro de Excelência em Educação Profissional Ulysses Guimarães, a robótica estimula a criatividade, o raciocínio lógico, o pensar de soluções para resolver problemas, trabalho em equipe, comunicação, organização, desenvolvimento e aprimoramento de competências digitais. “Além de estimular o aprendizado de matemática, ciências e física, a robótica potencializa o desenvolvimento cognitivo, estimula habilidades socioemocionais e também promove a autonomia e o protagonismo. Os alunos aprendem programação e coloca em prática as habilidades manuais, podendo ser explorada da educação básica até chegar ao ensino superior. A chegada desses kits vem para transformar o dia a dia dos nossos estudantes, abrindo portas para expor seus projetos em grandes eventos”, comemora a professora.

Preparação

Atualmente, na rede estadual, 18 escolas já desenvolvem projetos de robótica com kits fornecidos pela Seduc, e foi feito um levantamento na rede para identificar a necessidade e a ampliação do trabalho. Neste levantamento, 84 escolas manifestaram interesse e o compromisso de receber esses kits e incluí-los no planejamento de aulas em 2025. “Para a utilização dos kits, será realizada uma capacitação no mês de novembro e em março de 2025 para preparar 332 professores. Nessa capacitação, serão promovidas experiências de aprendizagem por meio da robótica educacional, articulados às áreas de conhecimento, o que é robótica aplicada ao ensino médio, proposição de estratégias metodológicas e a construção de protótipos com os kits”, complementa Luciana Oliveira.

Durante o Festival de Robótica, estiveram presentes Centro de Excelência Senador Walter Franco, Centro de Excelência Arquibaldo Mendonça, Centro de Excelência em Educaçao Profissional Profissionalizante Professor Udilson Soares Ribeiro, Centro de Excelência Professor Abelardo Romero Dantas, Centro de Excelência Dom Luciano Cabral Duarte, Centro de Excelência Professor João Costa, Centro de Excelência Seixas Dórea, Centro de Excelência Roque José de Souza, Colégio Estadual Prefeito Anfilófio Viana. Essas são algumas das 84 escolas estaduais contempladas com os kits de robótica.

“A escola pública de Sergipe dá muitas oportunidades aos seus estudantes, e temos o grande acolhimento e preparação dos nossos professores. Sentimos os avanços na robótica e em outras disciplinas. A chegada desses kits, somados aos que já temos na escola, nos dará muitas possibilidades”, destaca o estudante Guilherme Carvalho, aluno do CEEP Ulysses Guimarães.

Festival de Robótica

Nos anos de 2022 e 2023, foram realizados o I e o II Festival de Robótica Cepard, em Lagarto, com o objetivo de fomentar o uso dos kits de robótica Ev06, Arduino Uno, Arduino Mega, ou Lego EV3 e compartilhar conhecimentos. Na edição de 2024, o evento foi ampliado e aconteceu em Umbaúba, de forma a tornar a robótica itinerante em Sergipe, incentivando a integração entre os alunos e a troca de experiência entre as comunidades escolares. “Nosso objetivo é compartilhar ideias, conhecer as práticas das escolas, trocar experiências e mostrar a potência da robótica e iniciação tecnológica na escola pública”, afirmou o professor Cláudio Brito, idealizador das feiras de robótica.

O I Festival de Robótica CEEP Ulysses Guimaraes foi composto por dois momentos: um Workshop de práticas com o uso da robótica, em que as escolas mostraram as boas práticas realizadas nas unidades de ensino – sendo que cada escola poderá montar um estande com protótipos, projetos de automação, robôs que foram desenvolvidos por seus professores e alunos, assim como suas práticas exitosas. Os alunos apresentaram as experiências e práticas exitosas com os kits de robótica.

O segundo momento foi a competição entre as escolas para execução dos desafios nos percursos da Arena. Foram utilizados kit de robótica EV6, Arduino Uno, Arduino Mega, ou Lego EV3.

Foto: Maria Odília