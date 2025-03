Governo entrega auditório e avanços estruturais em Colégio em Ribeirópolis nesta quarta

A comunidade escolar do município de Ribeirópolis, no agreste sergipano, celebra a chegada de mais avanços para a educação estadual na região. O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), inaugura nessa quarta-feira, 26, às 8 horas, o novo auditório e avanços estruturais no Colégio Estadual João XXIII. Esta é a 67ª obra entregue do Governo para a Educação em dois anos e três meses de gestão, como parte do processo de modernização das escolas públicas estaduais.

O novo auditório do Colégio Estadual João XXIII foi um pedido dos alunos e professores atendido pelo Governo do Estado e tem capacidade para mais de cem lugares, além de oferecer todo conforto mobiliário e acústico.

A unidade escolar, que já conta com climatização de ambientes e quadra poliesportiva, também ganhou instalação do sistema de prevenção e combate a incêndio, construção do sistema de acessibilidade com banheiros masculino e feminino, execução de pisos, de teto, pavimentação, instalação de esquadrias, melhorias das instalações hidrossanitárias e drenagem pluvial.

O valor do investimento é de R$ 540.531,84, que compreende novos mobiliários, equipamentos tecnológicos e pedagógicos. O João XXIII também é polo do Programa Pré-Universitário da Seed e uma referência na educação de gerações da região agreste de Sergipe

O Governo de Sergipe foca na política de Estado que a Educação é referência para garantir um futuro mais promissor para a juventude, com um olhar especial que exige o processo ensino-aprendizagem. Para que essa garantia seja eficaz, a Seed tem transformado a educação sergipana, universalizando ações como climatização, modernização de infraestrutura e efetivação de programas estratégico a exemplo do Acolher, Educação Nota 10, Sergipe no Mundo, Barriguinha Cheia, Selo Antirracista, Cuidar-SE e tantos outros que se somam para a oferta da educação de qualidade.

De 2023 a 2025 foram inauguradas 67 obras na Educação (contando com Colégio Estadual João XXIII), 26 das quais são escolas completamente modernizadas, ampliadas e reformadas e 41 são espaços e quadras poliesportivas, com investimento total na ordem de R$ 150.856.179,79.

O Colégio Estadual João XXIII já é climatizado. Os investimentos totais em processo de climatização na rede estadual chegam a R$ 137.634.594,42 em um total de 183 escolas já climatizadas das 318 que compõem o quadro de unidades escolares da rede pública estadual de ensino, 76 escolas no processo de aumento de carga elétrica para receber o sistema de climatização, nove unidades liberadas para climatizar, sete em licitação e 43 a serem licitadas. Já foram instalados mais de 2.981 aparelhos de ar-condicionado. A previsão é que, ao final de 2026, o Governo de Sergipe tenha universalizado o controle climático dos ambientes em todas as escolas da rede estadual.