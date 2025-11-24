Governo entrega reforma e ampliação do Colégio Estadual Francisco Portugal

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), entrega para a comunidade escolar do conjunto Augusto Franco, em Aracaju, a reforma e modernização do Colégio Estadual Professor Francisco Portugal. A solenidade de inauguração da 85ª obra para a Educação em 35 meses de gestão acontece nesta terça-feira, 25, às 8 horas.

A unidade foi totalmente repaginada e climatizada para abraçar as turmas do Ensino Fundamental, de 1° ao 9° ano, distribuídas em 13 salas de aulas. A obra, iniciada em março de 2024, cumpriu o prazo estimado e conta com um investimento de R$ 2.311.580,60, sendo R$ 1.297.109.04 do Governo de Sergipe e R$ 1.014.470,66 pactuado com o Fundo Naconal de Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação (FNDE/MEC).

O Colégio Estadual Francisco Portugal está de cara nova, totalmente transformado, modernizado, com salas de aula estruturadas, nova biblioteca, laboratório de informática, auditório, sistema de segurança e prevenção de incêndio, quiosques, salas de recursos multifuncionais, salas de professores e adequação da unidade aos padrões de acessibilidade e segurança.

A escola passa a contar com climatização total dos espaços. O programa Sinta o Clima também passou pelo colégio com a instalação de 42 aparelhos de ar-condicionado em todas as salas de aulas e espaços como laboratórios, despensas, secretárias, dentre outros espaços. O investimento na climatização foi R$ 214.405,35, que resulta em mais conforto para a comunidade escolar, garantindo o controle climático e evitando a evasão e infrequência escolar.

De 2023 a 2025 foram inauguradas 85 obras na Educação (contando com a do Francisco Portugal), com investimento total na ordem de R$ 194.677.136,19.

Nesses 35 meses de gestão, já foram investidos R$ 141.299.973,76 em climatização das escolas públicas estaduais por meio do programa Sinta o Clima. Já são 227 escolas climatizadas, totalizando a instalação de 4.627 aparelhos de ar-condicionado. No momento, 14 escolas estão em processo de aumento de carga para a futura instalação dos equipamentos, 33 a serem licitadas, sete em licitação e 19 aguardando a ligação da Energisa e Sulgipe. A previsão do Governo do Estado é que, até o final de 2026, a climatização esteja presente em todas as 318 escolas da rede pública estadual.

Além do Francisco Portugal, outras duas unidades foram reformadas em parceria com o FNDE: Colégio Estadual Teotônio Alves China, em Poço Redondo, entregue em 10 de junho de 2025, e Colégio Estadual João Dias Guimarães, em São Francisco, entregue em 13 de maio de 2025.

O Governo de Sergipe foca na política de Estado em que a Educação é prioridade para garantir um presente mais promissor para crianças e juventude, com um olhar especial que exige o processo ensino-aprendizagem.