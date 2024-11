Governo inaugura reforma e ampliação da Escola Estadual José da Silva Ribeiro Filho

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), inaugura nesta quarta-feira, 6, às 9h, a reforma e ampliação da Escola Estadual José da Silva Ribeiro Filho, no bairro Santos Dumont, uma das 77 unidades que compreendem a rede pública estadual de ensino de Aracaju. Esta é a 57ª obra do Governo do Estado entregue para a Educação em 22 meses de gestão, ou seja, uma unidade de ensino completamente reformada, ampliada ou modernizada a cada 12 dias e uma escola climatizada a cada seis dias.

Com investimento total de R$ 1.551.501,55, a Ribeiro Filho passou por uma completa reestruturação para receber novos equipamentos pedagógicos e de lazer, a exemplo da melhoria das 10 salas de aulas existentes e da construção de laboratórios de ciências e de informática. Os laboratórios também receberam mobiliários novos e todos os equipamentos de suporte das aulas de física, química, matemática e robótica.

A escola passou por grandes melhorias para agregar valor à comunidade escolar e fortalecer o ensino aprendizagem de crianças e jovens da região, além de excelentes condições de trabalho para professores e equipes. A unidade ganhou novas salas de aula, laboratório de informática e de ciências, modernização da estrutura elétrica e hidráulica, acessibilidade, nova cozinha e refeitório, novos banheiros e toda uma completa climatização em todos os ambientes.