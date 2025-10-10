Governo lança nova política de crédito imobiliário voltada à classe média e melhorias habitacionais

O Governo Federal anunciou nesta sexta-feira, 10, uma nova política de crédito imobiliário com foco em duas frentes: ampliação do acesso à casa própria para a classe média e incentivo às reformas em moradias já existentes. A iniciativa inclui mudanças no uso dos recursos da poupança e a criação da linha Minha Casa, Minha Vida Melhoria (MCMV), prevista na Portaria nº 1.177/2025.

Com o novo desenho, parte dos recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) será direcionada para aumentar a liquidez no financiamento habitacional, especialmente voltado à classe média. O objetivo é equilibrar a solidez do sistema financeiro com o estímulo à compra de imóveis de maior valor. Já o MCMV Melhoria cria uma linha de microcrédito subsidiado para reformas urbanas, destinada a famílias com renda bruta mensal de até R$ 9,6 mil. Os empréstimos variam de R$ 5 mil a R$ 30 mil, com juros a partir de 1,17% ao mês e prazos de até 60 meses.

Otimismo com foco na demanda reprimida

O setor imobiliário recebeu o anúncio com entusiasmo. A avaliação é de que as medidas fortalecem a base da demanda e podem impulsionar tanto o mercado de novas construções quanto o segmento de reformas. “A reestruturação do crédito habitacional e o foco na classe média são movimentos estratégicos que reconhecem a maturidade do nosso mercado”, afirma Fábio Garcez, CEO do CV CRM, especialista em tecnologia para o mercado imobiliário.

Garcez ressalta que as medidas devem estimular não apenas a venda de novas unidades, mas também a melhoria do estoque imobiliário existente, movimentando a construção civil e o varejo de materiais. Segundo o governo, as intervenções do MCMV Melhoria têm como meta resolver problemas estruturais e de saúde pública em moradias, com foco em salubridade, segurança e conforto.

