Governo oferta vagas para 41 modalidades de cursos da educação profissional

O curso de automação industrial faz parte da oferta e será ministrado no Centro de Excelência Profissionalizante

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) informa que ainda está aberto o período de inscrição da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) até esta terça-feira, 16 de julho. Estão sendo ofertados 41 cursos em 14 eixos tecnológicos, com as principais temáticas distribuídas em Enfermagem, Nutrição e Dietética, Segurança do Trabalho, Informática e Redes, Administração e Automação Industrial. Também estão sendo ofertados os cursos de Petróleo e Gás, Saúde Bucal, Cuidador de Idosos, Modelagem do Vestuário, Gerência em Saúde, Energias Renováveis, Agroecologia, entre outros.

O curso técnico em Automação Industrial está sendo ofertado no Centro de Excelência Profissionalizante Professora Neuzice Barreto, em Nossa Senhora do Socorro, na modalidade ensino médio integrado, com um total de 30 vagas. O curso é uma oportunidade para que os estudantes interessados em uma formação técnica de excelência e oferecerá um ambiente propício para o aprendizado prático e teórico na área da tecnologia.

A metodologia do curso incentiva a participação dos estudantes, colocando-os no processo de aprendizagem. Através de projetos práticos e desafiadores, os alunos desenvolvem habilidades essenciais, como a resolução de problemas e a criação de projetos e gestão de equipes, preparando-os com antecedência para assumirem as responsabilidades complexas no ambiente profissional.

A diretora do Centro de Excelência Profissionalizante Professora Neuzice Barreto, Claudia Rodrigues, ressaltou como o curso pode oferecer grandes oportunidades aos alunos. “O curso traz para o profissional um excelente leque de possibilidade de emprego na demanda de fontes de energia limpa, principalmente no tocante à energia solar. Algumas empresas já estão procurando a escola em busca de técnicos qualificados”, ressaltou.

As aulas são feitas de forma teórica, mas também há a abordagem prática, que aproxima os alunos da realidade encontrada no ambiente industrial. Os alunos têm acesso a um currículo abrangente que cobre os conhecimentos essenciais em instrumentação, medição, eletricidade, mecânica, eletrônica, informática e robótica. Os conteúdos são integrados em um plano de curso pedagogicamente estruturado, refletindo em uma abordagem dinâmica atualizada às demandas do mercado da automação industrial.

Na prática

O aluno do Centro de Excelência Profissionalizante Professora Neuzice Barreto, matriculado no curso de automação industrial, Yzaquiel Pereira, compartilhou a opinião sobre como o curso vai agregar em sua vida profissional. “Essa experiência prática do curso é muito boa, pois ela ajuda o aluno a obter habilidades. O curso técnico ajuda também a ter uma maior empregabilidade antes mesmo de ingressar na universidade”, destacou.

O curso de automação industrial é um curso técnico completo, que estuda a elétrica, a robótica, a metrologia, as normas de segurança, a programação e várias outras áreas. O aluno do curso de automação industrial Lincoln Annechino partilhou a experiência com o curso. “A automação industrial está no nosso dia a dia, seja na catraca do metrô, na produção dos refrigerantes que bebemos e até mesmo na fabricação de nossas roupas. Esse curso nos ajuda a estarmos preparados não só para o mercado de trabalho, mas também para a vida em meio a um mundo cada vez mais tecnológico, independentemente da área que possamos escolher cursar”, disse.

