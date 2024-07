Governo realizará programação comemorativa aos 55 anos do Estádio Lourival Baptista

O Estádio Lourival Baptista, carinhosamente conhecido como Batistão, comemora 55 anos de história no futebol sergipano. Inaugurado em 9 de julho de 1969, o estádio tem sido o cenário de importantes partidas e disputas acirradas que marcaram a vida de gerações de torcedores. Para marcar essa data, o Governo de Sergipe e a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) organizam uma série de eventos comemorativos para celebrar o legado do estádio que é um orgulho para todos os sergipanos.

No próximo dia 9 de julho, as celebrações serão iniciadas com uma missa, dentro do estádio, a partir das 8h. O evento é aberto ao público e seguirá com homenagens, no decorrer da manhã, a personalidades, como ex-jogadores, cronistas, radialistas e autoridades. Ao longo do mês, outras atividades serão realizadas, com datas a serem divulgadas posteriormente, a exemplo do jogo Legends Sergipe, com grandes nomes do futebol brasileiro.

Com uma capacidade atual para 15 mil espectadores, o Batistão é o templo do futebol no estado de Sergipe. Ao longo dos anos, passou por algumas reformas e modernizações para se manter à altura das exigências do futebol moderno, mas sempre preservando a essência que o tornou um símbolo da cultura esportiva local.

A secretária do Esporte, Mariana Dantas destaca a importância do estádio para a população sergipana. “Cada jogo, cada evento realizado aqui contribuiu para a construção de um legado que é motivo de orgulho para todos nós. Ao comemorarmos mais um ano de história, reconhecemos o papel fundamental que o Batistão desempenha na promoção do esporte e na união da nossa comunidade. Este aniversário é um momento de celebração, mas também de reflexão sobre o futuro. Continuaremos a investir e a cuidar do Batistão, garantindo que ele continue a ser um espaço de excelência para o esporte e um ponto de encontro para a nossa comunidade’’, afirma Mariana.

Confira a programação

Data: 9 de julho

Local: Arena Batistão: Rua Cedro, s/n, bairro São José

7h – Café da manhã para imprensa e convidados

8h – Missa solene

9h – Homenagens

10h – Sessão cinema

