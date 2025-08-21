Graccho Cardoso será o 55º município sergipano a receber a caravana do ‘Sergipe é aqui’ na próxima sexta-feira, 22

Informe publicitário

A iniciativa itinerante do Governo de Sergipe levará mais de 160 serviços para atender a população do município e região no entorno do Colégio Estadual Manoel Alcino do Nascimento

Na próxima sexta-feira, 22, Graccho Cardoso receberá a 55ª edição do ‘Sergipe é aqui’, programa itinerante que tem levado cidadania e serviços essenciais para os quatro cantos do estado. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), tem como missão aproximar o Governo de Sergipe da população, descentralizando atendimentos e ouvindo de perto as demandas locais.

Com cerca de seis mil habitantes, o município localizado na região agreste receberá, durante todo o dia, a estrutura de tendas, estandes, carretas e salas no entorno do Colégio Estadual Manoel Alcino do Nascimento. Os moradores da cidade e comunidades vizinhas poderão ter acesso a serviços como consultas médicas e odontológicas, exames, vacinação, castração de felinos, emissão de documentos como CIN, CPF, CNH e ID Jovem, além de atendimento do Procon, orientação jurídica, quitação de dívidas, acordos judiciais, vistoria veicular, doação de sangue, cadastro no banco de medula óssea, oficinas e testes de DNA.

Desde a sua primeira edição, realizada no município de Boquim em fevereiro de 2023, o programa já realizou mais de 240 mil atendimentos em diversas regiões do estado, fortalecendo a relação entre governo e comunidade, e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos sergipanos. A presença do’ Sergipe é aqui’ em Graccho Cardoso continua reforçando o compromisso do Governo do Estado em levar serviços e investimentos a todas as regiões, garantindo que nenhum cidadão fique distante do alcance das políticas públicas estaduais.

Foto: Luiz Henrique Bugia