Grandes eventos movimentam o cenário esportivo, a economia e o turismo em Sergipe

Os eventos do final de semana atraíram equipes técnicas e atletas de outros estados brasileiros para competir em Sergipe

O final de semana em Sergipe foi marcado pela realização de grandes eventos esportivos de atletismo, basquete 3×3, ginástica rítmica e natação. As competições movimentam o cenário esportivo, mas também são responsáveis por movimentar a economia e o turismo sergipanos, com a vinda de equipes técnicas e atletas de outros estados. Todos os eventos foram realizados com o apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel).

O Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa de Atletismo Sub-18 aconteceu entre os dias 11 e 13 de agosto, na pista da Universidade Tiradentes (Unit). Um total de 643 atletas brasileiros estavam inscritos na competição, além de 134 clubes e associações do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

A competição reuniu provas de 100 metros rasos, arremesso de peso, lançamento de martelo, salto em distância, salto em altura, 400 metros rasos, 100 metros com barreiras, salto com vara, 1500 metros rasos, lançamento do disco, 2 mil metros com obstáculos, revezamento dos 4×100 metros rasos, salto triplo, 800 metros rasos, lançamento do dardo, 5 e 10 mil metros em marcha atlética, 400 metros com barreiras e revezamento dos 4×400 metros.

O Brasileiro de Atletismo Sub-18 foi aberto ao público e transmitido ao vivo pela Tv Atletismo Brasil, no canal do YouTube da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), com audiência de 50 mil pessoas. A Associação Desportiva Centro Olímpico, de São Paulo, foi a campeã brasileira sub-18, somando 174 pontos, nos naipes femininos (66 pontos) e masculino (108 pontos).

No final de semana, também foi realizada a etapa regional do Campeonato Brasileiro de Basquete 3×3, no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, em Aracaju. A competição reuniu as 53 equipes mais bem colocadas nos campeonatos iniciados e realizados pelas Federações Estaduais da região Nordeste, considerando a modalidade Basquete 3×3 e suas categorias. As duas equipes mais bem colocadas no regional, por categoria e naipe, estão classificadas para a etapa final do Campeonato Brasileiro de Basquete 3×3 que definirá o campeão brasileiro da temporada de 2023.

No Torneio Sergipano de Ginástica Rítmica mais de 170 ginastas sergipanas de até 18 anos estiveram reunidas na quadra poliesportiva do Instituto Federal de Sergipe (IFS), durante o sábado, 12, para as provas de mãos livres, maças, fita, arco, bola, corda e arco.

Já no Parque Aquático Zé Peixe, nos dias 11 e 12 de agosto, aconteceu mais uma edição da Taça Governo de Sergipe de Natação. Uma realização da Federação Aquática de Sergipe (Fase), com o apoio do Governo de Sergipe, por meio da Seel.

Para a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, esses eventos são boas oportunidades para os sergipanos. “O Governo de Sergipe tem trazido grandes eventos esportivos para o estado, a exemplo do Aberto Nacional de Judô, o Troféu Brasil de Ginástica e o Jungle Fight. Esse final de semana, outros eventos esportivos movimentaram o estado, sendo boas oportunidades para os nossos atletas que podem disputar grandes competições em casa, sem precisar custear viagens e hospedagens, e para aqueles que desejam acompanhar o esporte sergipano e podem fazer isso também perto de casa, sem pagar nada. Esses eventos movimentam o cenário esportivo, além de movimentarem a economia e o turismo do estado”, afirma a secretária.

Foto: Igor Matias

Por Sheila Dias