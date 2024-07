Hapvida e Instituto L2iP firmam acordo de cooperação para realização de estudos clínicos

Parceria vai focar em doenças neurodegenerativas, com atuação também em outras cinco linhas de pesquisa

O Instituto Internacional de Pesquisa e Educação (IPE), da Hapvida NotreDame Intermédica, e o Instituto de Pesquisas L2iP uniram forças em nome do desenvolvimento de estudos clínicos para melhoria da qualidade de vida de pacientes com diferentes comorbidades, entre elas doenças neurodegenerativas, reumatológicas e cardiológicas. O acordo de cooperação técnico-científica foi celebrado entre as entidades há seis meses e os primeiros resultados são promissores.

“A parceria com o L2iP, um centro de pesquisa de influência global, é importante para desenvolvermos estudos direcionados ao nosso perfil de beneficiário. Em uma companhia que cuida de quase 16 milhões de vidas, incluindo os pacientes odontológicos, a prevenção é de extrema relevância, assim como o acesso aos melhores tratamentos no mundo”, afirma o diretor-executivo do IPE, Kenneth Almeida.

O L2iP tem hoje 37 estudos clínicos abertos em andamento. Atualmente, o instituto tem vínculo com associações de pacientes e familiares para captação de pessoas elegíveis para cada uma das pesquisas em desenvolvimento. Com o acesso ao banco de dados da maior empresa de saúde da América Latina, a tendência é a ampliação dos estudos em número de participantes e em diversidade de doenças.

“A realidade da Hapvida é muito representativa do Brasil. Poucas empresas são um retrato tão fiel da saúde brasileira e respondem por cerca de uma dezena de milhões de vidas. A parceria, para nós, é uma oportunidade de estender a visão sobre as drogas inovadoras que vão modificar o tratamento de doenças e os custos”, diz o CEO do L2iP, Eduardo Freire Vasconcellos.

Com o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população brasileira, vivenciamos a intensificação de doenças crônicas e neurodegenerativas no mundo. No Brasil, esta é uma oportunidade de incentivo aos estudos clínicos e ao desenvolvimento de pesquisas para busca de novos medicamentos e tratamentos, entre eles os anticorpos monoclonais e as terapias gênicas.

Segundo o vice-presidente de Operações e Rede Própria da Hapvida NDI, Francisco Souto, estar atento às tendências faz parte da missão da companhia. “Queremos garantir aos nossos beneficiários o acesso ao que há de melhor e mais inovador no mercado. A ciência precisa andar de mãos dadas com a saúde de qualidade e o caminho passa pelas pesquisas clínicas”, diz.

O número de pacientes da Hapvida NDI em pesquisas de diferentes especialidades com instituições parceiras chega a 170. Com o L2iP, o foco serão as doenças neurodegenerativas, como esclerose múltipla e demência, e também em reumatologia, gastroenterologia, infectologia, endocrinologia, cardiologia e pneumologia.

Para participar dos estudos clínicos é necessário atender aos critérios de elegibilidade previamente estabelecidos, que variam de acordo com a linha de pesquisa. Na Hapvida NDI a abordagem aos pacientes é feita exclusivamente pela equipe médica responsável.

Alta eficácia

Poliane Jaiane Dias, de 26 anos, descobriu que tem esclerose múltipla em novembro de 2022. Até então a doença era tratada como ansiedade. O primeiro sinal de alerta foi a dificuldade para andar. O diagnóstico veio após um exame de ressonância magnética na rede pública em Brasília. O desconhecimento da doença a fez procurar opções de tratamento.

“O algoritmo do Instagram me salvou quando apareceu um anúncio do Instituto L2iP depois de eu pesquisar sobre a esclerose múltipla. Eu nem sabia se me encaixaria na pesquisa, ainda assim, comuniquei minha família que questionou a seriedade do estudo. Fui conhecer a clínica, os médicos e me senti segura em fazer parte do estudo”, conta.

Ela tem acesso gratuito ao medicamento de alta eficácia desde o início de 2023. O tratamento consiste em infusões a cada 6 meses e exames de sangue e urina a cada trimestre para monitoramento da evolução da doença. Os custos envolvidos com transporte e alimentação, por exemplo, não são de responsabilidade da voluntária. “A infusão melhorou 100% a minha qualidade de vida e disposição. É como se eu reiniciasse o meu sistema e pudesse correr uma maratona”, revela.

Poliane indica a participação em estudos e só vê vantagens no acompanhamento profissional qualificado. “Antes eu me sentia assustada. Conhecer o estudo clínico facilitou o processo de entendimento da doença, que é degenerativa. Apesar do diagnóstico, não preciso me preocupar com a minha saúde porque tenho a certeza de que vou ficar bem e a tranquilidade do acesso à medicação, que não está disponível no SUS”, garante.

Sobre a Hapvida NotreDame Intermédica

Com 78 anos de experiência a partir das aquisições durante sua história no país, a Hapvida NotreDame Intermédica é hoje a maior empresa de saúde e odontologia da América Latina. A companhia, que possui mais de 68 mil colaboradores, atende cerca de 15,8 milhões de beneficiários de saúde e odontologia e tem à disposição a maior rede própria de atendimento com um sistema integrado que conecta as unidades das cinco regiões do país.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão abrangente e integrada, voltada ao cuidado da saúde por meio de 86 hospitais, 76 prontos atendimentos, 345 clínicas médicas e 294 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

Sobre o Instituto L2IP

O Instituto de Pesquisas L2iP é um centro de excelência em pesquisas clínicas multi-terapêuticas localizado em Brasília, dedicado a oferecer opções de tratamento especializadas para voluntários. Com uma missão centrada no bem-estar e na saúde das comunidades que servimos, o L2iP estabelece parcerias com algumas das empresas farmacêuticas e de biotecnologia mais inovadoras e significativas do mundo.

Nossa missão é contribuir para o avanço da ciência médica e o bem-estar das pessoas, fornecendo estudos de tratamentos inovadores e de alta qualidade através de pesquisas clínicas rigorosas. Estamos comprometidos com a excelência na condução de estudos clínicos que vão da Fase II à Fase IV, garantindo resultados confiáveis e benéficos para a sociedade.

Fonte e foto assessoria