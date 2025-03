Hapvida fortalece nova marca e reforça propósito em nova campanha institucional

Filme publicitário começa a ser veiculado nacionalmente com o título Sinal de Vida

Para fortalecer a nova marca, a Hapvida lança, nesta semana, a campanha institucional Sinal de Vida. Com filmes de 30 e 60 segundos, a peça será veiculada em TVs e canais digitais.

Com uma linguagem afetiva e de conexão emocional, o anúncio apresenta ao público o cuidado, a qualidade e o acesso da maior empresa de saúde integrada da América Latina, que segue em expansão por todo o país.

Produzidos pela agência Made, os filmes destacam a nova identidade visual, trazem o logo como um “sinal” nas cenas de acolhimento e enfatizam momentos importantes da jornada dos pacientes nas unidades da companhia.

“Buscamos traduzir a essência da marca e seu compromisso com milhões de brasileiros, utilizando uma abordagem que equilibra emoção e proximidade”, afirma Álvaro Rodrigues, CEO e sócio-fundador do grupo Made no Brasil.

“A campanha reforça nosso objetivo principal, que é levar saúde de qualidade a milhões de brasileiros e, acima de tudo, salvar vidas, sempre reforçando a nossa essência de cuidar, com acolhimento e uma jornada integrada em nossa rede própria. Ao completar 80 anos, em um processo de expansão, a nova marca da Hapvida se fortalece e é apresentada como um sinal de vida, de compromisso e de respeito aos nossos clientes”, avalia a vice-presidente de Marketing e Odontologia da companhia, Jaqueline Sena.

A campanha nacional será veiculada durante duas semanas. A partir do dia 24 de março, a Hapvida apresenta uma segunda campanha, dando continuidade a um projeto lançado no fim do ano passado. Trata-se da série Papo de Consultório, que, desta vez, por meio de diálogos leves e com bom humor, destaca a rede própria e as novas unidades que estão sendo entregues pelo país. Seis filmes serão exibidos em TVs abertas, canais digitais e mídias externas nas cidades onde serão feitas as próximas inaugurações, como São Paulo, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba.

Sobre a Hapvida

Com cerca de 80 anos de experiência, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia, que possui mais de 69 mil colaboradores, atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, a partir de 87 hospitais, 77 prontos atendimentos, 341 clínicas médicas e 291 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

