Hapvida NotreDame Intermédica debate privacidade e proteção de dados

Com o intuito de disseminar a cultura de proteção de dados como base para preservação da privacidade individual, promoção da confiança e redução de riscos, a Hapvida NotreDame Intermédica promoveu, na última semana, um ciclo de debates e palestras sobre segurança da informação e proteção de dados, com participação do CEO, Jorge Pinheiro, dos vice-presidentes Eliana Vieira (ASG) e Kleber Linhares (Tecnologia), e especialistas no assunto. A Semana de Proteção de Dados foi transmitida online, a partir de São Paulo, e teve adesão de cerca de 2.100 colaboradores que participaram das discussões em torno da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), inteligência artificial, fraudes digitais e cibersegurança.

Os participantes também foram convidados para encontros mensais ao longo de um ano para troca de ideias e atualização sobre temas em torno da LGPD. Além das palestras, foram lançados conteúdos produzidos em conjunto entre as áreas de Segurança da Informação e Privacidade & Proteção de Dados, tais como lançamento da Cartilha de Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais, Programa de Privacy Champions (programa interno e voluntário que visa formar agentes de comunicação de proteção de dados) e treinamentos.

Por Laila Oliveira