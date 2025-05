Hapvida registra crescimento de receita, melhora da sinistralidade e geração robusta de caixa no 1T25

Resultado do trimestre reforça trajetória sustentável da Companhia, com eficiência operacional, redução da alavancagem e continuidade dos investimentos em Rede Própria

Destaques do 1T25

Receita líquida cresce 7,3% com relação ao 1T24 e atinge R$ 7,5 bilhões, puxada pelos reajustes e recomposição do ticket médio.

Sinistralidade caixa fica em 68,6%, superando a sazonalidade implícita, apesar dos impactos da judicialização.

Fluxo de caixa livre positivo em R$ 570 milhões e geração operacional de R$ 872 milhões.

Dívida líquida recua para 0,98x Ebitda, com melhora no custo médio e alongamento do prazo (duration).

Companhia segue investindo na ampliação da Rede Própria e melhora de indicadores assistenciais.

A Hapvida, maior operadora de saúde da América Latina em número de beneficiários, com mais de 15 milhões de vidas atendidas, encerrou o primeiro trimestre de 2025 com forte desempenho operacional, reafirmando a estratégia de crescimento sustentável e controle de custos. A receita líquida somou R$ 7,5 bilhões no período, representando um aumento de 7,3% em relação ao 1T24, impulsionada principalmente pelos reajustes contratuais e pelo aumento do ticket médio dos planos de saúde, que cresceu 9,0% em um ano e atingiu R$ 284,4.

Mesmo em um trimestre tradicionalmente impactado por sazonalidade, a Companhia demonstrou capacidade de manter a eficiência. A sinistralidade caixa ajustada ficou em 67,6%, ao se excluir o efeito extraordinário das ações judiciais, que somaram 1,0 p.p. no indicador reportado (68,6%).

Redução da alavancagem e sólida geração de caixa

Outro destaque foi a geração de caixa livre, que alcançou R$ 570 milhões no 1T25. O caixa líquido total cresceu R$ 695,9 milhões no período, fechando o trimestre em R$ 9,95 bilhões. O fluxo de caixa operacional foi de R$ 872 milhões, equivalente a 86,4% do Ebitda ajustado.

A dívida líquida recuou para R$ 4,16 bilhões, o que representa 0,98x o Ebitda ajustado dos últimos 12 meses — uma queda em relação aos 1,06x do 4T24. A Companhia também anunciou sua 9ª emissão de debêntures, no valor de R$ 1,5 bilhão, com custo menor (CDI+1,05%) e prazo estendido, o que contribuirá para redução adicional do custo médio e melhora no perfil do endividamento.

Rede Própria fortalece qualidade e controle de custos

A estratégia de verticalização segue como pilar central da Companhia. Ao longo do trimestre, a Hapvida manteve investimentos relevantes em sua Rede Própria, com expansão para 815 unidades, incluindo 299 centros de diagnóstico e 87 hospitais. Esses avanços têm permitido melhorias expressivas nos indicadores assistenciais, como a queda contínua no número de NIPs e a maior taxa de atendimento em emergências dentro de 15 minutos, que superou os 79% em março.

Ebitda e resultados ajustados demonstram resiliência

O Ebitda ajustado totalizou R$ 1,0 bilhão no trimestre, mantendo a margem de 13,4% sobre a receita líquida. Embora o lucro líquido ajustado tenha recuado frente ao 1T24, somando R$ 416,4 milhões, a base de comparação inclui efeitos não recorrentes, como o Acordo ReSUS registrado no 4T24. O resultado reflete, portanto, um desempenho operacional consistente, com foco em eficiência e sustentabilidade.

Sobre a Hapvida

Com cerca de 80 anos de experiência, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia, que possui mais de 69 mil colaboradores, atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia nas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, com 87 hospitais, 78 prontos atendimentos, 351 clínicas médicas e 299 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico.

Texto e foto assessoria