Hapvida usa telemonitoramento e reduz risco de reinternações psiquiátricas  

Com equipe multidisciplinar, iniciativa oferece suporte remoto e contínuo por, pelo menos, 90 dias após a alta, período considerado decisivo para a recuperação do paciente

Para reduzir o risco de recidivas, a linha de cuidados em saúde mental da Hapvida conta com um programa de telemonitoramento, que acompanha pacientes de forma remota durante, pelo menos, 90 dias após a alta hospitalar. Com a premissa de auxiliar na jornada do paciente e na adesão ao tratamento efetivo através do suporte contínuo de uma equipe multidisciplinar, a iniciativa já reduziu em 11% a taxa de reinternação acumulada em um intervalo de seis meses desde 2023.

O acompanhamento da linha de cuidado é disparado nos momentos mais críticos do paciente. Nos atendimentos presenciais nos prontos atendimentos, a equipe médica geral pode acionar psiquiatras especialistas, via teleinterconsulta, para um diagnóstico e conduta ágil e eficaz. Após a alta, o paciente é contatado para dar início ao telemonitoramento. Nos casos em que há uma internação psiquiátrica integral, o serviço é ativado e contata o beneficiário tão logo a alta hospitalar ocorra.

“Nosso objetivo é garantir que o cuidado não termine com a alta hospitalar. O acompanhamento remoto permite identificar precocemente sinais de agravamento e reduzir as barreiras de acesso ao tratamento”, explica Adria Mara Cândido, diretora-executiva de Saúde Digital e Clínicas Médicas da Hapvida. Com isso, a necessidade de novas internações desses pacientes é reduzida.

Rotina de cuidados

O monitoramento é conduzido por uma equipe multidisciplinar, composta por psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros, que gerenciam o tratamento, desde a marcação das consultas até a verificação da adesão aos medicamentos.

Durante o programa, os pacientes têm acesso a consultas com psicólogos e com psiquiatras, realizadas por telefone ou videochamada. A equipe oferece ainda apoio em situações de crise e orientações sobre o uso correto da medicação. Caso o especialista avalie necessário, o prazo do acompanhamento pode ser ampliado. Todas as interações são registradas em prontuário eletrônico, assegurando o alinhamento entre os profissionais de saúde envolvidos e a segurança do paciente.

Saúde mental

O avanço de transtornos mentais é uma preocupação crescente. Segundo o relatório global “World Mental Health Day 2024”, divulgado pelo Instituto Ipsos, o Brasil é o quarto país mais estressado do mundo. A pesquisa também apontou que a preocupação com a saúde mental vem numa crescente desde a pandemia, citada por 18% dos participantes em 2018 e chegando a 54% em 2024. Diante desse cenário, a Hapvida vem atuando de maneira estratégica. Durante todo o ano de 2024, quando a linha de cuidado de saúde mental foi expandida para toda a rede de hospitais e prontos-socorros, foram realizados mais de 14.417 pareceres. Em 2025, o número já ultrapassou 14,5 mil avaliações até o início de setembro.

Sobre a Hapvida

Com 80 anos de experiência, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia, que possui mais de 73 mil colaboradores, atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, a partir de 86 hospitais, 80 prontos atendimentos, 365 clínicas médicas e 301 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

