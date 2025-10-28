Hemodinâmica do Huse alcança mil procedimentos em pouco mais de quatro meses

Inaugurado há pouco mais de quatro meses, o Centro de Hemodinâmica Dr. José Augusto Soares Barreto, do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), já realizou mil procedimentos voltados às linhas de cuidado cardiovascular. A marca consolida o trabalho realizado pelo serviço que é considerado um marco para a saúde estadual, destacando-se na assistência pública de alta complexidade cardiovascular em Sergipe.

O serviço oferece diagnóstico e tratamento avançado para as doenças cardíacas e arteriais obstrutivas periféricas, com perspectivas de ampliação para o Acidente Vascular Cerebral (AVC). Entre os procedimentos estão cateterismos, angioplastias cardíacas, arteriografias, angiografias de vasos periféricos, implantes de marca-passo, entre outros.

O superintendente do Huse, Roberto Gurgel, destacou a importância do resultado obtido em pouco mais de quatro meses. “Para todos que fazem o Huse, esse resultado vai muito além dos números. São vidas sendo salvas diariamente. Tudo isso é reflexo do comprometimento do Governo do Estado e da Secretaria de Estado da Saúde em oferecer serviços cada vez mais qualificados à população sergipana. São avanços que mostram o olhar diferenciado e uma assistência ainda maior, trazendo mais agilidade no atendimento”, salientou.

Milésimo procedimento

Após sentir fortes dores no peito e procurar uma unidade hospitalar no interior do estado, a lavradora Maria Edimeire de Almeida, de 66 anos, precisou ser transferida para o Centro de Hemodinâmica do Huse, onde passou por procedimentos de cateterismo e angioplastia para a desobstrução das artérias coronarianas.

“Eu acreditava que a minha dor no peito era emocional, porque passei por algumas questões familiares recentemente. Mas sentia muita dor. Dessa última vez precisei ir ao hospital. Nunca fiquei internada na minha vida e aqui estou. Fiquei muito surpresa pelo acompanhamento aqui na Hemodinâmica. O atendimento é muito bom, cuidam muito bem da gente, percebemos os cuidados que estão nos fornecendo. Fui tratada como uma rainha. A nota que dou para toda a equipe é nota mil”.

O Centro de Hemodinâmica do Huse já realizou 570 cateterismos, 161 angioplastias coronárias, 181 arteriografias, 77 angioplastias vasculares, entre outros procedimentos.

Atendimentos

Com uma estrutura moderna e tecnologia de ponta, ao longo de quatro meses, o Centro de Hemodinâmica já conquistou resultados significativos e mudou de forma significativa o cenário da linha de cuidado da Cardiologia no estado, zerando a fila de pacientes com doença coronariana aguda que aguardavam por procedimentos na Rede Estadual de Saúde.

“É uma mudança muito grande no panorama da saúde do estado. São pacientes que estão se beneficiando de procedimentos com mais agilidade, diminuindo a fila de espera de cateterismo eletivo, de pacientes que estão internados na rede estadual e pacientes que aguardavam transferência para a realização dos procedimentos”, frisou o coordenador da Hemodinâmica, Thiago Lopes.

Além disso, o Centro de Hemodinâmica também já realizou procedimentos inéditos na Rede Hospitalar Pública de Sergipe, como é o caso do implante de marca-passo definitivo e a inserção de um dispositivo eletrônico chamado Cardiodesfibrilador Implantável (CDI). “O Centro de Hemodinâmica é um divisor de águas, porque fez uma grande diferença na linha de cuidado do paciente infartado. Hoje, os exames são mais céleres, mais rápidos e mais assertivos. O que a gente via até bem pouco tempo atrás, agora mudou completamente. É um trabalho que transformou a vida desses pacientes e consequentemente a cardiologia do estado de Sergipe”, enfatizou o cardiologista e coordenador da linha de cuidado do paciente cardiovascular do Huse, José Edvaldo Santos.

O serviço é gerenciado pela Fundação Bahiana de Cardiologia (FBC), com amplo conhecimento técnico e de gestão em cardiologia, sendo referência no setor.

Foto ascom ASN