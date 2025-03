Hemose abre neste sábado e suspende atendimento no feriado do aniversário de Aracaju

Neste sábado, 15, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), unidade vinculada à Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), estará aberto para coleta de sangue das 7h às 11h. No entanto, na segunda-feira, 17, em razão do feriado municipal que celebra o aniversário de Aracaju, o atendimento na sede do Hemocentro estará suspenso.

Apesar da suspensão de atendimento ao público na segunda-feira, o serviço de dispensação de sangue para a rede hospitalar continuará funcionando em regime de plantão 24 horas. O atendimento na unidade do Hemose será retomado na terça-feira, 18 de março, com horário normal, das 7h30 às 17h.

A superintendente do Hemose, Fernanda Kelly Fraga, ressaltou a importância da doação de sangue, destacando que esse ato é um gesto de amor. “A contribuição do doador é essencial para salvar vidas e garantir a continuidade dos tratamentos dos nossos pacientes. Contamos com a generosidade e apoio de todos nesta causa tão nobre e fundamental para salvar vidas”, afirmou.

Critérios para doação

Para realizar a doação, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg e apresentar um documento de identificação com foto, emitido por órgão oficial. Menores de idade precisam apresentar um termo de consentimento assinado pelos pais ou responsável legal.

Mais informações podem ser obtidas através dos telefones (79) 3225-8039/8019 ou pelo e-mail: ssocial.hemose@fsph.se.gov.br.