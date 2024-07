Hemose funciona neste sábado e fecha na segunda-feira de feriado da Emancipação de SE 

Atendimento visa facilitar o acesso das pessoas à doação e ampliar os estoques sanguíneos

Neste sábado, 6, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) irá abrir para coleta de sangue, das 7h às 11h. Na segunda-feira, 8, feriado da Emancipação Política de Sergipe não haverá atendimento na sede do hemocentro e no ponto de coleta, localizado no Shopping Jardins.

Na terça-feira, 9, o atendimento na sede do Hemose retorna ao horário habitual, das 7h30 às 17h e no Shopping Jardins, das 13h às 18h. O serviço de dispensação de sangue para rede hospitalar do Estado prossegue em regime de plantão 24 horas.

O Hemocentro funciona durante um sábado ao mês com o programa “Sabadão Solidário” para receber grupos agendados e também a demanda espontânea, que são os doadores fidelizados, que na semana não conseguem fazer a sua doação por conta do trabalho ou estudo.

Pacientes

A gerente de Ações Estratégicas do Hemose, Rozeli Dantas, destaca que o atendimento faz parte das estratégias para aumentar as doações. “Também é uma forma de divulgar e incentivar a doação como um ato frequente, pois muitas pessoas assistidas nos hospitais da rede estadual dependem desse sangue em seus tratamentos e cirurgias”, comentou.

Orientações

O agendamento para doação de sangue e demais informações como por exemplo, alguma dúvida, relacionada ao uso de medicamentos ou procedimentos de saúde, pode ser feita através dos telefones: (79) 3225-8039 e 3259-3174.

Critérios

Para ser um doador de sangue é preciso estar bem de saúde, ter idade entre 16 a 69 anos, peso acima de 50 Kg e comparecer à unidade bem alimentado, portando um documento de identificação oficial original com foto.

Foto: Arturo Paganini