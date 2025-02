Hemose inicia atendimento em ponto de coleta externa no Shopping Jardins

Visando dar mais opções e comodidade para a população sergipana, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), unidade vinculada à Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), iniciou nesta segunda-feira, 3, o atendimento no ponto de coleta externa temporário no Shopping Jardins, que fica disponível para a população até o dia 25 deste mês.

De acordo com a superintendente do Hemose, Fernanda Kelly Fraga Oliveira, ações como essa são importantes para ajudar a repor os estoques de sangue do hemocentro. “O objetivo dessa coleta é a manutenção dos estoques de sangue do Hemose. Essa parceria do Governo do Estado, por meio da Fundação de Saúde Parreiras Horta, com o Shopping Jardins, quer incentivar mais pessoas a realizarem esse ato solidário que ajuda a salvar vidas”, afirmou a superintendente.

A secretária Fernanda Nunes aproveitou a oportunidade e realizou a sua primeira doação de sangue. “Eu já queria doar há muito tempo, mas com o dia a dia corrido não tinha a oportunidade. Por morar perto do shopping, a logística ajudou e eu pude vir antes de ir para o trabalho”, contou a mais nova doadora de sangue.

Já o médico Otávio de Oliveira, doador regular, aproveitou que estava passando pelo shopping para contribuir doando sangue. “Eu vi que ia ter a coleta aqui, estava passando e aproveitei que estava período para doar”, ressaltou Otávio.

É importante lembrar que o intervalo de tempo entre doações de sangue é de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres. Por isso, recomenda-se que os homens doem até quatro vezes por ano e as mulheres até três vezes.

O ponto de coleta externa do Hemose ficará na unidade disponível no shopping Jardins até o dia 25 de fevereiro e está localizado na portaria G, em frente ao Gbarbosa, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.

Ambiente seguro

A Coordenação de Vigilância Sanitária (Covisa) vistoriou o ponto de coleta antes da abertura do ambiente para garantir a segurança ambiental e sanitária tanto dos profissionais do Hemose quanto dos doadores.

“É uma rotina nossa que toda coleta externa, que é muito importante para repor estoque de bolsas de sangue no hemocentro, passe por uma vistoria antes, porque a Vigilância Sanitária vai detectar que tudo está dentro do padrão e do que preconiza a legislação sanitária para garantir maior segurança ao usuário e a redução de riscos a eles”, explicou a gerente de serviços de saúde da Vigilância Sanitária Estadual, Tereza Cristina Maynard.

Como doar

O atendimento será prioritariamente por agendamento, mas também estará disponível para voluntários espontâneos. O agendamento pode ser feito por meio dos telefones (79) 3225-8039 e 3259-3174, pelo site hemose.setmore.com ou pelo e-mail ssocial.hemose@fsph.se.gov.br.

Critérios

Para ser um doador de sangue, é preciso estar bem de saúde, sem qualquer sintoma de gripe ou resfriado, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar acima de 50 quilos e apresentar um documento oficial com foto. Menores de 18 anos só podem doar mediante apresentação do termo de autorização dos pais ou responsável legal disponível no site do Hemose.

Foto: Ascom FSPH