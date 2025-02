Hemose realiza coleta externa de sangue no Shopping Jardins durante mês de fevereiro

Atendimento vai dos dias 3 a 25 e será por agendamento ou voluntário espontâneo para todos os públicos

A partir da próxima segunda-feira, 3 de fevereiro, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), unidade vinculada à Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), disponibiliza um ponto de coleta externa de doação de sangue no Shopping Jardins, em Aracaju. O trabalho realizado em parceria com o shopping vai até 25 de fevereiro, e reforça o compromisso do Hemose com a população sergipana.

Como o shopping tem uma grande circulação de pessoas em diferentes horários, a expectativa é poder atingir todos os públicos, desde consumidores a pessoas em trânsito no local, além de vendedores e comerciantes que poderão doar de forma tranquila e segura.

O ponto de doação estará localizado na portaria G, em frente ao Gbarbosa, das 13h às 17h. O atendimento será prioritariamente por agendamento, mas também estará disponível para voluntários espontâneos. O agendamento pode ser feito através dos telefones (79) 3225-8039 e 3259-3174, pelo site hemose.setmore.com ou pelo e-mail ssocial.hemose@fsph.se.gov.br.

Critérios

Para ser um doador de sangue é preciso estar bem de saúde, sem qualquer sintoma de gripe ou resfriado, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar acima de 50 quilos e apresentar um documento oficial com foto. Menores de 18 anos só podem doar mediante apresentação do termo de autorização dos pais ou responsável legal disponível no site do Hemose.

