Hemose realiza coleta externa no município de Capela nesta sexta-feira, 17

O município de Capela, no leste sergipano, recebe nesta sexta-feira, 17, o programa Coleta Externa do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose). A campanha, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, acontece na Clínica da Família Geraldo Luiz Souza Mota, na Avenida Quintino Bocaiuva, Centro, das 8h às 15h.

De acordo com o enfermeiro responsável pela logística da coleta, Roney Bantim, a estrutura será preparada para atender simultaneamente seis doadores com conforto e segurança. “O serviço de doação de sangue cumpre critérios técnicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e, para isso, preparamos um espaço para garantir o bem-estar do cidadão durante a sua doação”, explica.

Para o capelense ter acesso ao serviço basta comparecer à unidade de saúde bem alimentado e apresentar um documento oficial original com foto. “Teremos a nossa equipe com biomédico, técnicos e médico, que fará outras avaliações de saúde do candidato a doação no momento em que ele comparecer a clínica”, destaca o enfermeiro.

Condições

Para doar sangue é preciso estar bem de saúde, ter idade entre 16 a 69 anos, pesar acima de 50 quilos. Na noite anterior é preciso ter repouso de no mínimo 6 horas e não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação. Informações através dos telefones: (79) 3225-8039 e 3259-3174.

Foto ascom SES