Hemose realizará coleta de sangue no shopping Jardins, de segunda a sexta-feira

A campanha acontece nas duas primeiras semanas do mês de julho, de segunda a sexta-feira

O programa coleta externa do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) irá atender no Shopping Jardins, a partir desta segunda-feira, 1°, até o dia 12 de julho, das 13h às 18h. A iniciativa objetiva descentralizar o serviço e contemplar locais que disponham das condições estruturais para receber os doadores.

O trabalho realizado em parceria com o shopping reforça o compromisso do Hemose com a população sergipana. “O acesso à doação voluntária e altruísta de sangue é fundamental para promoção da cidadania e colabora com o atendimento de pacientes nos hospitais”, destaca a gerente de Ações Estratégicas do Hemose, Rozeli Dantas.

Para a realização da coleta, a direção do Shopping Jardins, disponibiliza uma loja, localizada na porta de acesso A, vizinha a livraria Escariz. O espaço, preparado para coleta, tomou por base o ciclo da doação, dividido em, cadastro, pré-triagem, triagem clínica, coleta e lanche.

Como o shopping tem uma grande circulação de pessoas em diferentes horários, a expectativa é poder atingir todos os públicos, consumidores, pessoas em trânsito no local, além de vendedores e comerciantes que poderão fazer sua doação de forma tranquila e segura.

Critérios

Para doar sangue é preciso estar bem de saúde, ter idade entre 16 a 69 anos, peso acima de 50 Kg, comparecer ao serviço bem alimentado e apresentar um documento de identificação com foto, original, oficial, válido em todo território nacional. Mais informações através dos telefones: (79) 3225-8039 e 3259-3174.

