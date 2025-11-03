Hemose reforça necessidade de doadores voluntários para manutenção de estoque de sangue

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) reforça a necessidade da doação voluntária de sangue para a manutenção dos estoques de sangue, especialmente do tipo O negativo, que se encontra em estado crítico. A unidade destaca a importância dos doadores voluntários e convida novos doadores a se somarem ao esforço coletivo pela vida.

O sangue do tipo O negativo é considerado o doador universal, utilizado em situações de urgência e emergência quando não há tempo para a realização da tipagem sanguínea. Por essa razão, é um dos tipos mais requisitados nos hospitais, sendo essencial para o atendimento de vítimas de acidentes, cirurgias complexas e pacientes em tratamento oncológico.

A superintendente do Hemose, Fernanda Kelly Fraga, salientou a importância da doação voluntária. “O ato de doar é essencial para garantir o atendimento contínuo dos pacientes que necessitam de transfusões nas unidades hospitalares e ambulatoriais do Estado. O Hemose oferece um ambiente seguro e acolhedor para os doadores. Para maior comodidade, também estamos com um posto de coleta no Shopping Jardins. A doação regular de sangue é muito importante porque contribui para a manutenção dos estoques e assegura o suporte necessário dos serviços de saúde. O Hemose convida todos os cidadãos a praticarem esse gesto de solidariedade e responsabilidade social”, afirmou.

Facilidade e comodidade para doar

Para ampliar o acesso e facilitar o gesto solidário, o Hemose mantém um ponto de coleta externo no Shopping Jardins, funcionando de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h. Já o atendimento na sede do Hemose ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.

Podem doar sangue pessoas com idade entre 16 e 69 anos, peso acima de 50 kg e que estejam em boas condições de saúde. É necessário apresentar um documento oficial com foto e, no caso de menores de 18 anos, estar acompanhado de um responsável legal.

Foto: Thiago Santos