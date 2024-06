Hospitais Conectados da Hapvida NotreDame Intermédica otimizam atendimento

Cobertura chega a 87% da rede própria com previsão de que, até 2025, esteja integrado em todas as unidades do país

Para aprimorar a assistência médica aos pacientes e, ao mesmo tempo, aperfeiçoar ainda mais a eficiência operacional da Hapvida NotreDame Intermédica, a maior empresa de saúde da América Latina implantou o projeto Hospitais Conectados. Mais de 60 médicos especialistas e subespecialistas integram a iniciativa, que tem como objetivo dar celeridade ao atendimento com um diagnóstico preciso.

De acordo com a diretora executiva de Telessaúde, Centros Clínicos e Medicina Preventiva da companhia, Adria Cândido, o trabalho, iniciado em 2019 e em constante evolução, utiliza a teleinterconsulta, que é a troca de informações e opiniões entre médicos para auxílio no diagnóstico clínico ou terapêutico, como vetor da solução.

“A estratégia da empresa foi criada para ampliar o acesso ao atendimento de urgência, mas também para pacientes internados, conectando os hospitais a uma rede de especialistas de todo o Brasil. Isso garante a assistência médica de qualidade aos clientes de forma mais abrangente, o aperfeiçoamento da eficiência operacional e a sustentabilidade do negócio”, revela.

Hoje, são realizados mais de seis mil atendimentos mensais por meio de teleinterconsultas, na rede. A modalidade é recomendada em diferentes situações: quando um médico generalista busca o apoio para troca de opiniões entre especialistas, e em emergências, diante de necessidades específicas, incluindo crises psicológicas e demandas cirúrgicas.

Dos 87 hospitais e 77 prontos atendimentos que compõem a rede própria, a cobertura já contempla as cinco regiões do país e chega a 87% do total, com previsão de que, até 2025, esteja integralmente implantada.

Segundo Adria Cândido, a ampliação do acesso à assistência médica especializada reduz o tempo de resposta, traz precisão diagnóstica e agiliza a tomada de decisão com foco no melhor tratamento. “Por meio de recursos tecnológicos, os profissionais podem trocar conhecimentos com um objetivo em comum: o cuidado integral à saúde, atrelado à redução de procedimentos desnecessários e de deslocamentos dispensáveis de médicos e pacientes”.

Atendimento especializado

A iniciativa contempla, diariamente, 17 especialidades médicas para atender pacientes internados – cardiologia, neurologia, pneumologia, endocrinologia, gastroenterologia, hematologia e nefrologia nas categorias adulto e pediátrico, e psiquiatria, reumatologia e genética para atendimento adulto – e quatro especialidades para suporte aos atendimentos de urgência.

Assim que um paciente chega à unidade é atendido por um médico de plantão, que solicita um parecer do especialista. O tempo de resposta é de até três horas para os atendimentos de urgências e de seis horas para pacientes internados. Se houver necessidade de discussão do caso, a interação entre profissionais é feita por videochamadas ou chat.

“A Hapvida NotreDame Intermédica investe em saúde digital e incentiva o uso de novas tecnologias. Os hospitais conectados são parte desse projeto. Na prática, o que almejamos é a assertividade no diagnóstico, com um plano de tratamento mais eficaz e no menor tempo possível, o que eleva a qualidade do cuidado ao paciente”, conclui a diretora.

Foto assessoria

Por Laila Oliveira